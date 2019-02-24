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19:53 | 25.02.2019
Губернатор: «Ни одного дома без управления в Пермском крае быть не должно»
Губернатор Максим Решетников, открывая совещание, подчеркнул, что в крае более 28 тысяч многоквартирных домов, из них в 1,7 тысяче домов не выбран способ управления – нет управляющей компании, ТСЖ или ЖСК. «Часть из этих домов сейчас находится в конкурсных процедурах – есть шанс, что ситуация изменится. Таких в регионе 544 дома. Тем не менее, есть ряд территорий, где ситуация стоит наиболее остро: Красновишерский, Александровский, Кизеловский, Чусовской районы, антилидер – Кунгур (300 домов без управления), – привел данные глава региона. – Коллеги, недостаточное внимание к этому вопросу несет массу рисков: это вопросы безопасности жильцов и некачественная подача коммунальных ресурсов. Люди мерзнут зимой, живут без горячей воды. Естественно, копятся долги перед ресурсниками».
Показательным примером глава Прикамья назвал дом в Добрянке, где часть квартир передано детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Здание долгое время оставалось без управления обслуживающей организацией. В этом месяце по факту нарушений при вводе здания в эксплуатацию и строительстве прокуратурой Пермского края возбуждено уголовное дело. Максим Решетников отметил, что ситуации бывают разные, иногда непросто найти управляющую компанию, готовую обслуживать дом. Но это не значит, что нужно закрывать глаза, нужно находить способы решения вопросов. Это – зона ответственности муниципальных властей.
По словам руководителя Инспекции государственного жилнадзора Александра Евсюкова, у органов местного самоуправления достаточно рычагов для определения способа управления домом. «Если собственники не определились со способом управления, органы местного самоуправления обязаны провести конкурс по выбору управляющей компании либо передать дом под управление муниципальной УК», – отметил Александр Евсюков.
По итогам заседания совета главам губернатор поручил до 1 мая «найти хозяина» для каждого дома без способа управления: «Ни одного дома без управления в Пермском крае быть не должно. Это наша согласованная позиция с краевой прокуратурой. И неисполнение этого я расцениваю как неисполнение прямых полномочий органов местного самоуправления».
При этом глава региона Максим Решетников обозначил, что поселения с этим вопросом самостоятельно не справляются, поэтому необходимо в рамках объединительного процесса создавать муниципальные управляющие компании и, в случае необходимости, передавать многоквартирные жилые дома в их управление.
© «Вечерние Ведомости»
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