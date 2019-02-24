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Пермь: новости дня


 

19:05 | 25.02.2019

Прикамская школьница победила в хоккейном турнире в США

12-летняя школьница из Красновишерска Елизавета Дубей в составе российской сборной юных хоккеисток «Agility Blades» приняла участие в международном хоккейном турнире Mrs Hockey Invite. Девочки встретились с соперницами из Канады и США, ранее считавшимися непобедимыми.

В финальном матче российские хоккеистки обыграли команду из Иллинойса со счетом 6:1. Самым результативным игроком стала Лиза Дубей из Прикамья. Девочка забила два гола и дала две результативные передачи, в том числе именно она отправила в ворота победную шайбу в финале турнира.

В родном регионе Лиза играет не только за местную женскую команду «Пантеры», но и за юношеский коллектив «Северные волки». Вместе с ребятами она выступает на первенствах Прикамья и во всероссийском турнире «Золотая шайба».

© «Вечерние Ведомости»

 


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