Прикамская школьница победила в хоккейном турнире в США

19:05 | 25.02.2019

12-летняя школьница из Красновишерска Елизавета Дубей в составе российской сборной юных хоккеисток «Agility Blades» приняла участие в международном хоккейном турнире Mrs Hockey Invite. Девочки встретились с соперницами из Канады и США, ранее считавшимися непобедимыми.



В финальном матче российские хоккеистки обыграли команду из Иллинойса со счетом 6:1. Самым результативным игроком стала Лиза Дубей из Прикамья. Девочка забила два гола и дала две результативные передачи, в том числе именно она отправила в ворота победную шайбу в финале турнира.



В родном регионе Лиза играет не только за местную женскую команду «Пантеры», но и за юношеский коллектив «Северные волки». Вместе с ребятами она выступает на первенствах Прикамья и во всероссийском турнире «Золотая шайба».