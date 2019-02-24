В Перми основатели IT-компаний расскажут школьникам о практическом применении искусственного интеллекта

18:49 | 25.02.2019

27 февраля в Перми в рамках всероссийской образовательной акции «Урок Цифры» в детском технопарке «Кванториум Фотоника» пройдет открытый урок об искусственном интеллекте и машинном обучении.



Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников отмечал, что развитие IT-направлений – одна из приоритетных задач, поставленных перед региональным правительством. Благодаря накопленным компетенциям Прикамье является одним из 10 центров России в области IT. Для дальнейшего развития цифровой экономики в регионе в первую очередь необходимо вести подготовку кадров.



Создатели пермских IT-компаний, директор по развитию ООО «ПРОМОБОТ» Олег Кивокурцев и коммерческий директор ООО «ФДС» (Databriz) Михаил Кудринский, расскажут о практическом применении искусственного интеллекта в решении производственных и экономических задач. Во встрече примут участие 70 старшеклассников МАОУ «СОШ №61» и МАОУ «Гимназия №33».



Программа урока включает две части – теоретическую и практическую. В практической части школьники познакомятся с графическим симулятором, в котором ученики увидят основные этапы работы с моделью машинного обучения: настройки гиперпараметров нейронной сети, улучшение модели по мере прохождения, изменение результатов модели на тестовых данных, выбор лучшей модели.



«Урок Цифры» — всероссийская образовательная акция, в рамках которой школьники с 1 по 11 класс смогут в игровой форме познакомиться с основами программирования и погрузиться в увлекательный мир цифровых технологий. Акция пройдет с 25 февраля по 03 марта 2019 года. Программа направлена на развитие цифровых знаний и навыков по направлению «Кадры и образование» в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».



Организаторами мероприятия выступают Министерство просвещения РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, АНО «Цифровая экономика», и ведущие российские технологические компании: фирма «1С», «Яндекс», «Лаборатория Касперского», «Кодвардс», Mail.Ru Group, а также Университет НТИ «20.35» и благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее».