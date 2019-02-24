Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Пермь: новости дня


 

18:14 | 25.02.2019

1 мая на муниципальных дорогах Прикамья начнутся ремонтно-строительные работы

25 февраля состоялся Совет глав муниципальных образований Пермского края под председательством губернатора Максима Решетникова. Одним из ключевых вопросов стала реализация проекта «Муниципальные дороги».

Как отметил глава Прикамья Максим Решетников, в этом году на приведение в порядок муниципальных дорог направляется 4,5 млрд рублей, в том числе более 3,5 млрд рублей из краевого бюджета.

«В краевой минтранс поступили заявки на всю сумму субсидий от 43 из 46 муниципальных образований. В данный момент большинство территорий активно заходят в стадию конкурсных процедур. При этом есть три территории, которые еще не подали заявки на более чем 267 млн рублей. Коллеги, нужно поторопиться, есть буквально неделя – до 1 марта, чтобы заявки подать. А 1 мая подрядчики уже должны выйти на объекты», — подчеркнул губернатор. При этом, как уточнил министр транспорта Пермского края Николай Уханов, Губаха к началу заседания подала заявки на всю направляемую сумму, а Пермь и Гремячинск должны подать заявки до 1 марта.

Из Дорожного фонда 1,325 млрд рублей предполагается направить на дороги краевой столицы, 153 млн рублей – Березники, 101,8 млн рублей – Соликамск. Важно отметить, что в этом году объединившиеся в 2018 году территории получат дополнительные средства на ремонт дорог. Восемь объединившихся в прошлом году территорий в общей сложности получат дополнительно 200 млн рублей из Дорожного фонда. Так, удвоят бюджет на дороги Горнозаводского, Гремячинского, Оханского, Кизеловского районов, а также Березниковского и Соликамского городских округов.

По словам главы минтранспорта Пермского края Николая Уханова, в этом году большая часть муниципалитетов подала заявки на весь объем направляемых из бюджета средств. В частности, Николай Уханов отметил, что администрацией Перми еще не объявлены конкурсные процедуры на сумму 260 млн рублей, которые предусмотрены последними поправками в бюджет. Их депутаты Законодательного собрания приняли 21 февраля.

При этом часть муниципалитетов уже успела объявить аукционы на запланированные виды работ. В числе передовиков Лысьва, Пермь, Губаха, Юсьвинский, Пермский, Кишертский, Очерский и Добрянский районы.

По рекомендации краевого минтранса до 1 апреля муниципалитеты должны заключить контракты с подрядчиками по всем запланированным к ремонту объектам, а с 1 мая – уже должны начаться работы. Завершение ремонтно-строительного сезона на муниципальных дорогах запланировано на 1 сентября.

Кроме того, глава Прикамья попросил уделить больше внимания глав на работу на перспективу. В течение месяца минтранспорта ожидает получение предложений от муниципальных образований на 2020 год. При этом, по словам Максима Решетникова, важно учесть пожелания жителей, которые они оставили на портале «Управляем вместе».

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог


Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
25.02.2019

23:17 | 25.02.2019
В сквере на драме будет не только храм? Архитектурное бюро ARCHOFORM опубликовало проект строительства небоскрёба на Октябрьской площади

22:26 | 25.02.2019
Ельцин-центр высказался о смерти одного из основателей НТВ Игоря Малашенко

21:58 | 25.02.2019
В Екатеринбурге будут судить смельчака, который спас троих детей из пожара

21:26 | 25.02.2019
В Екатеринбурге умерла художница, которая пыталась собрать деньги на лечение от рака продажей своих картин

19:53 | 25.02.2019
Губернатор: «Ни одного дома без управления в Пермском крае быть не должно»

19:05 | 25.02.2019
Прикамская школьница победила в хоккейном турнире в США

18:49 | 25.02.2019
В Перми основатели IT-компаний расскажут школьникам о практическом применении искусственного интеллекта

18:27 | 25.02.2019
Владимир Путин наградил свердловского губернатора орденом Александра Невского

18:14 | 25.02.2019
1 мая на муниципальных дорогах Прикамья начнутся ремонтно-строительные работы

17:45 | 25.02.2019
С жителей свердловского села Филькино, куда не может добраться мусоровоз, требуют плату за вывоз отходов

17:39 | 25.02.2019
В сумасшедшем доме Курганской области стало больше пациентов с депрессией

17:25 | 25.02.2019
К 2024 году Пермский край планирует увеличить экспорт сельхозпродукции в 2 раза

17:24 | 25.02.2019
В екатеринбургском техникуме у одного из кадетов выявили туберкулез

17:21 | 25.02.2019
Студентов привлекут к восстановлению православных храмов в Челябинской области

17:04 | 25.02.2019
За четыре дня в Екатеринбурге поймали 57 нетрезвых водителей

16:37 | 25.02.2019
В Свердловской области выявлено 43 случая незаконной охоты на диких копытных животных

16:26 | 25.02.2019
В Серове предстанут перед судом сотрудники «Уральской базы авиационной охраны лесов», обвиняемые в масштабной вырубке древесины

15:59 | 25.02.2019
Утром трое человек, в том числе 4-летний ребенок, пострадали в ДТП в Екатеринбурге

15:44 | 25.02.2019
В Прикамье пройдет прямая линия для инвалидов

15:40 | 25.02.2019
В Екатеринбурге появится Аллея строителей. Место выберут с учетом мнения жителей

15:23 | 25.02.2019
В Перми арестовали кафе

15:19 | 25.02.2019
Житель Челябинской области поплатился за браконьерство в Зауралье с боевыми патронами

15:09 | 25.02.2019
В Кургане суд посадил на 12 лет шадринку за убийство 3-летнего сына подруги

15:01 | 25.02.2019
Следственный комитет примет сообщения о давлении на бизнес

14:59 | 25.02.2019
Уралец, который вместе с 12-летним сыном напал на полицейского, получил шесть лет колонии

14:57 | 25.02.2019
В Курганской области отмечается снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом

14:45 | 25.02.2019
За время работы ледового городка «Ветер с Востока» его посетили 346,6 тысячи гостей

14:29 | 25.02.2019
Александр Высокинский поручил усилить процесс уборки снега

14:09 | 25.02.2019
Проблемами водоснабжения в поселке Буланаш заинтересовалась прокуратура

13:42 | 25.02.2019
Со здания администрации Екатеринбурга на женщину упала глыба льда. Полиция проводит проверку

13:34 | 25.02.2019
Назначено предварительное заседание по делу Мовсура Хасаева, обвиняемого в убийстве екатеринбургского бизнесмена

13:23 | 25.02.2019
Утром в ДТП на улице 8 Марта пострадала 7-летняя девочка

13:21 | 25.02.2019
Старшее поколение Перми готовится к фестивалю «Пермская прогулка»

12:58 | 25.02.2019
Департамент Росприроднадзора по УрФО провел внеплановую проверку на объектах «РУСАЛа»

12:55 | 25.02.2019
ИГЖН проверяет крыши многоквартирных домов Прикамья

12:52 | 25.02.2019
Курганский полицейский отправил в кому соседа, который просил его не шуметь





Мы в соцсетях





Архив
«    Февраль      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 


 