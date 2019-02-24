Пермь: новости дня
18:14 | 25.02.2019
1 мая на муниципальных дорогах Прикамья начнутся ремонтно-строительные работы
Как отметил глава Прикамья Максим Решетников, в этом году на приведение в порядок муниципальных дорог направляется 4,5 млрд рублей, в том числе более 3,5 млрд рублей из краевого бюджета.
«В краевой минтранс поступили заявки на всю сумму субсидий от 43 из 46 муниципальных образований. В данный момент большинство территорий активно заходят в стадию конкурсных процедур. При этом есть три территории, которые еще не подали заявки на более чем 267 млн рублей. Коллеги, нужно поторопиться, есть буквально неделя – до 1 марта, чтобы заявки подать. А 1 мая подрядчики уже должны выйти на объекты», — подчеркнул губернатор. При этом, как уточнил министр транспорта Пермского края Николай Уханов, Губаха к началу заседания подала заявки на всю направляемую сумму, а Пермь и Гремячинск должны подать заявки до 1 марта.
Из Дорожного фонда 1,325 млрд рублей предполагается направить на дороги краевой столицы, 153 млн рублей – Березники, 101,8 млн рублей – Соликамск. Важно отметить, что в этом году объединившиеся в 2018 году территории получат дополнительные средства на ремонт дорог. Восемь объединившихся в прошлом году территорий в общей сложности получат дополнительно 200 млн рублей из Дорожного фонда. Так, удвоят бюджет на дороги Горнозаводского, Гремячинского, Оханского, Кизеловского районов, а также Березниковского и Соликамского городских округов.
По словам главы минтранспорта Пермского края Николая Уханова, в этом году большая часть муниципалитетов подала заявки на весь объем направляемых из бюджета средств. В частности, Николай Уханов отметил, что администрацией Перми еще не объявлены конкурсные процедуры на сумму 260 млн рублей, которые предусмотрены последними поправками в бюджет. Их депутаты Законодательного собрания приняли 21 февраля.
При этом часть муниципалитетов уже успела объявить аукционы на запланированные виды работ. В числе передовиков Лысьва, Пермь, Губаха, Юсьвинский, Пермский, Кишертский, Очерский и Добрянский районы.
По рекомендации краевого минтранса до 1 апреля муниципалитеты должны заключить контракты с подрядчиками по всем запланированным к ремонту объектам, а с 1 мая – уже должны начаться работы. Завершение ремонтно-строительного сезона на муниципальных дорогах запланировано на 1 сентября.
Кроме того, глава Прикамья попросил уделить больше внимания глав на работу на перспективу. В течение месяца минтранспорта ожидает получение предложений от муниципальных образований на 2020 год. При этом, по словам Максима Решетникова, важно учесть пожелания жителей, которые они оставили на портале «Управляем вместе».
© «Вечерние Ведомости»
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