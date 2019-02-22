К 2024 году Пермский край планирует увеличить экспорт сельхозпродукции в 2 раза

17:25 | 25.02.2019

Глава регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия Александр Козюков принял участие в окружном аграрном совещании под руководством министра сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрия Патрушева. На встрече обсуждались вопросы наращивания объемов производства и экспорта продукции агропромышленного комплекса (АПК) регионами Приволжского федерального округа в соответствии с Указом президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года №204.



«Сегодня Приволжский федеральный округ занимает второе место в России по производству продукции АПК. По нашим прогнозам, к 2024 году округ увеличит экспорт более чем в два раза: с нынешних 1,2 миллиарда до 2,8 миллиарда долларов. Доля ПФО в общем объеме планируемого российского экспорта также вырастет и составит более 6%», - отметил высокие показатели регионов Приволжья Дмитрий Патрушев.



Совещание состоялось в минувшую пятницу, 22 февраля, в Казани при участии заместителя полномочного представителя президента РФ в ПФО Алексея Кузьмицкого, президента Республики Татарстан Рустама Минниханова, руководителей региональных органов управления АПК и ключевых для отрасли госкомпаний.



Алексей Кузьмицкий поприветствовал организаторов и участников мероприятия от имени полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова и отметил, что округ традиционно вносит существенный вклад в производство сельхозпродукции в стране.



«По итогам 2018 года почти четвертая часть продукции животноводства от общероссийского уровня и пятая часть продукции растениеводства произведена аграриями Приволжья. ПФО является лидером среди федеральных округов по поголовью крупного рогатого скота, производству молока и говядины, валовому сбору подсолнечника», - подчеркнул Алексей Кузьмицкий.



В Прикамье по итогам прошедшего года произведено пищевой и перерабатывающей продукции: молока и молочной продукции 181,0 тыс. тонн, муки 157,1 тыс. тонн, мяса и субпродуктов 52,8 тыс. тонн, кондитерских изделий 45,2 тыс. тонн.



Заместитель полпреда заметил, что аграрии округа обеспечивают основными видами сельхозпродукции другие субъекты Российской Федерации, а также зарубежные страны: «В 2018 году экспорт продукции АПК в целом по округу увеличился по сравнению с 2017 годом почти на 2% и составил 1,2 млрд долларов США. Крупнейшими экспортерами являются Саратовская, Самарская, Нижегородская области и Республика Татарстан. Основные потребители продукции регионов округа - Казахстан, Латвия, Китай, Иран, Турция. К концу 2024 года общеокружной объем экспорта должен увеличиться до 2,76 млрд долларов США, что в 2,3 раза превышает показатель 2018 года».



Отметим, что экспортная доля Прикамья в данной отрасли в 2018 году составила 17,4 млн долларов США. К 2024 году планируется увеличить экспорт до 29 млн долларов США, из которых более 16 млн долларов планируется выручить от продажи за рубеж готовой пищевой продукции.



В ходе совещания Алексей Кузьмицкий подчеркнул, что особое внимание аппарат полпреда уделит реализации национальных и федеральных проектов. В частности, в I квартале 2019 года будет организован мониторинг установленных в соглашениях с Минсельхозом России целевых показателей экспорта продукции АПК.



Другой принципиально важный момент, на который обратил внимание заместитель полпреда, - повышение качества жизни людей, которые трудятся на селе. Этот вопрос в своем Послании Федеральному Собранию 20 февраля текущего года затронул глава государства.



«С 1 января 2020 года должна заработать новая государственная программа Минсельхоза России по развитию сельских территорий. Призываю руководителей регионов Приволжского федерального округа активно включиться в работу по формированию мероприятий программы, а также внимательно проанализировать, какие дополнительные меры могут быть приняты на региональном уровне, чтобы жить на селе стало реально лучше», - добавил Алексей Кузьмицкий.