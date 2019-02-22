В Прикамье пройдет прямая линия для инвалидов

15:44 | 25.02.2019

27 февраля с 12.00 до 14.00 часов министерство социального развития совместно с ПКО ВОИ и издательством «Здравствуй» проводит прямую телефонную линию для инвалидов.



Вопросы можно задавать по телефонам 8 (342) 217-77-46, 8(342) 240-46-37 и в официальных аккаунтах министерства в социальных сетях: Инстаграм – https://www.instagram.com/minsotspermkrai/, В Контакте - https://vk.com/club158336361, Фейсбук - https://www.facebook.com/profile.php?id=100016442087799, Одноклассники - https://ok.ru/profile/591678770479.



В работе прямой линии примут участие представители министерства здравоохранения Пермского края, регионального отделения ФСС и бюро МСЭ.