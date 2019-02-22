За время работы ледового городка «Ветер с Востока» его посетили 346,6 тысячи гостей

14:45 | 25.02.2019

Ледовый городок в Перми – один из самых продолжительных по времени работы. Так, ледовый городок в Екатеринбурге закрылся в конце января. Дольше «Ветер с Востока» проработал и по сравнению с ледовым городком прошлого года, который был посвящен футболу. Свою работу он завершил 18 февраля 2018 года.



24 февраля был последним днем работы ледового городка «Ветер с Востока» и выставки ледовой скульптуры «Зимний вернисаж». Жители и гости города смогли попрощаться с восточной сказкой и сделать фото на память.



Напомним, ледовый городок «Ветер с Востока» начал работу 30 декабря. В этом году каждый объект ледового комплекса был посвящен теме восточной культуры: «Чайная церемония» напомнила о напитке, пришедшем к нам с Востока, горка «Терракотовый воин» была посвящена древней армии великого императора Китая, «Замок белой цапли» повторяет уникальную архитектуру японских домов самураев. Общая площадь городка составила 15 тысяч кв. метров, на его строительство ушло 1 259 кубических метров льда.



С момента открытия на площадке городка состоялось множество событий. 35 тысяч гостей встретили в ледовом городке Новый год в рамках праздничной шоу-программы. 7 января посмотреть свето-проекционное шоу «Рождественское чудо» пришли 40 тысяч гостей. Все дни каникул с 2 по 7 января включительно посещаемость городка превышала 20 тысяч посетителей ежедневно.



С 13 января ледовый городок «Ветер с востока» стал площадкой для проведения международного события в области ледовой пластики: в рамках VI Открытого конкурса «Кубок России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж» в Пермь приехали мастера из России, Китая, Малайзии и Сингапура. Они создали 11 ледовых скульптур, объединенных общей темой «Японские мотивы». Выставка под открытым небом работала все дни в режиме работы городка.



В последний день работы, 24 февраля, для гостей состоялись заключительные гуляния: танцевальный флешмоб, игры на свежем воздухе, катание с горок и приятные сюрпризы. Все желающие могли сделать на память «зимние» фотографии из главного ледового городка Перми. В этом году «Ветер с Востока» посетили 346,6 тысячи гостей.



Делиться своими отзывами и воспоминаниями о главном ледовом городке Перми можно под хэштегами #ветерсвостока и #доскоройвстречи.



С завершением работы ледового городка постепенно будет демонтирована иллюминация Новогоднего маршрута, по которому прогулялось в этом году более 500 тысяч человек, а также световые фигуры. Отметим, что в следующем году иллюминация будет использована вновь. Также в планах усилить оформление улиц и парков в районах Перми.