Пермь: новости дня
13:21 | 25.02.2019
Старшее поколение Перми готовится к фестивалю «Пермская прогулка»
Занятия для старшего поколения по скандинавской и спортивной ходьбе проводит тренер Ольга Саттарова, она состоит в клубе уже 38 лет. Сейчас секцию по скандинавской (спортивной) ходьбе посещают около 30 людей старшего поколения. Занятия проходят в Черняевском лесопарке три раза в неделю.
«Наши тренировки складываются из разминки в течение 30 минут. Затем либо скандинавская ходьба по лесу по своим дистанциям, либо бег, зависит от физической подготовки участников. А после возвращения делаем упражнения за заминку. Наш клуб является организатором семи соревнований в год. Также мы участвуем во многих массовых соревнованиях, проводимых не только в Перми, но и других городах России», - говорит Ольга Саттарова.
Пожилым людям секция очень нравится, многие забыли про визиты к врачам, потому что самочувствие отличное. С 1986 года в клубе занимается пермячка Мария Терентьева. Как признается женщина, без спорта она не представляет жизни.
«Постепенно с бега перешла на скандинавскую ходьбу, все-таки возраст. Палки у нас для ходьбы необычные, сделаны из рябины, очень легкие, прочные и надежные. Когда освоишь технику, ходьба становится приятной. Задействованы разные группы мышц, снимается нагрузка с суставов. Мы народ уже немолодой, нам это надо. И, конечно, важно само общение», - отметила Мария Терентьева.
Ее коллега по клубу Павел Диковин в свои 74 года поучаствовал в 62 марафонах, в том числе в 25 международных. «Бег для меня в радость, как работа каждый день. В Балатовском парке ежедневно пробегаю по 8-15 км», - сказал спортсмен.
В этом году клуб стал сотрудничать с федеральным проектом «Старшее поколение» партии «Единая Россия». Составлен совместный план мероприятий. С утверждением нацпроекта «Демография» развитию здорового образа жизни, продлению активного долголетия пожилых людей будет уделяться еще больше внимания.
«Для пожилых людей важно войти в режим регулярной физической активности. Физкультура не только положительно влияет на общее состояние организма, но и благоприятно сказывается на интеллектуальной деятельности, улучшает выносливость, дарит хорошее настроение и заряд бодрости. Привлечение граждан России, в том числе людей старшего поколения, к занятиям физической культурой и спортом является государственной задачей, закрепленной в стратегических документах РФ», - говорит председатель регионального общественного совета, член федерального общественного совета проекта «Старшее поколение» партии «Единая Россия» Елена Савельева.
Напомним, в Прикамье реализуется федеральный проект «Старшее поколение» партии «Единая Россия», региональным координатором которого является депутат Законодательного собрания Александр Бойченко. Основные задачи проекта – содействие повышению качества жизни и благополучия пожилых людей, создание условий для их активного долголетия. В 2018 году в России по поручению президента РФ В.В. Путина утвержден нацпроект «Демография», в который отдельным направлением включен проект «Старшее поколение». Основное внимание будет уделено вопросам занятости и профессионального обучения граждан предпенсионного и пенсионного возраста, диспансеризации, профилактики заболеваний, пропаганде здорового образа жизни и т.д.
© «Вечерние Ведомости»
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