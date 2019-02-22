Весной в Перми начнет курсировать экскурсионный паровоз

12:28 | 25.02.2019

Со 2 марта в Перми II можно будет отправиться в двухчасовое путешествие на экскурсионном паровозе. Пермская пригородная компания запустит новый формат экскурсии – на действующем паровозе 1956 года выпуска, который работает на угле.



Пермская туристическая компания взяла в аренду паровоз с одним вагоном. Пригородная компания обеспечила состав машинистом, проводником. 23 февраля состоялась пробная экскурсия. Результаты показали, что такой вид коротких путешествий пользуется спросом у пермяков. От станции Пермь II cостав доехал до станции Левшино, при этом экскурсовод рассказывал об истории Перми.



Со 2 марта такие поездки станут регулярными. Каждую субботу с Перми II в 10.00 экскурсионный паровоз будет отправляться до станции Левшино и возвращаться на Пермь II. Продолжительность поездки 2 часа. Стоимость билета 1160 рублей за каждое место. Дети до 3-х лет бесплатно, но без предоставления отдельного места.



Напомним, с подобной инициативой выступили представители ветеранского актива на встрече с губернатором Максимом Решетниковым. Во время обсуждения проекта «Серебряный туризм» председатель Региональной общественной организации ветеранов Надежда Максютенко представила предложения ветеранов по развитию туристического потенциала региона. В частности, ветераны предложили запустить ретро-поезд, например, маршрутом «Пермь – Чусовой – Соликамск», чтобы по пути его следования пассажирам рассказывали о городах Прикамья и их истории.