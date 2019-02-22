400 лыжников-любителей приняли участие в гонке Perm Ski

12:24 | 25.02.2019

В Перми на лыжной базе «Прикамье» прошла любительская лыжная гонка Perm Ski. В этом году в соревнованиях приняли участие более 400 человек, что в два раза больше, чем в прошлом году. На лыжную трассу вышли спортсмены-любители из Пермского края, Свердловской, Кировской, Челябинской, Тульской, Курганской областей и республики Удмуртия.



Несмотря на то, что гонки любительские, они проводились по стандартам профессиональных. Участникам были предложены три дистанции: 10, 20 и 30 км. На двух последних были предусмотрены пункты питания, чтобы лыжникам было комфортно и хватило сил на дистанцию.



Напомним, 9 февраля в Перми прошла еще одна любительская лыжная гонка — «Лыжня России». В общей сложности участие в гонке приняли 25 тысяч жителей Прикамья. Также одну из дистанций — на 2 км — пробежал губернатор Пермского края Максим Решетников. Забеги прошли в 43 территориях Пермского края.