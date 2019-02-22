Неделя в Перми будет довольно теплой

12:21 | 25.02.2019

Сейчас в столице Прикамья -5 градусов, пасмурно. Сегодня, 25 февраля, в Перми ожидается около -5°C, ночью – до -8°C.



Завтра столбик термометра покажет -6°C, в среду, 27 февраля, будет около -5°C, слабый снег. В четверг ожидается около -8°C. В пятницу, 1 марта, будет около -3°C. В выходные возможны снегопады.