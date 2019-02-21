В Прикамье разыскивают похитителей детского питания

16:00 | 24.02.2019

Пермская полиция устанавливает личности четверки граждан, подозреваемой в хищении сухих молочных смесей из магазинов детских товаров, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.



Две девушки и два молодых человека заходили в магазин, затем один из них отвлекал персонал, а остальные в это время брали товар с полок и складывали в рюкзаки. Магазинам причинен ущерб на 76 тысяч рублей: так, из одного супермаркета четверка вынесла товаров на 46 тысяч рублей.



Всех, кто располагает информацией о личностях или местонахождении подозреваемых, просят позвонить по телефонам: 218-88-34, 218-88-02.