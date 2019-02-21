Пермский лед становится опасным

15:58 | 24.02.2019

В связи с потеплением выход на лед становится опасным, напоминают в Пермской городской службе спасения.



Любителей зимней рыбалки спасатели просят не подвергать свою жизнь риску и не забывать об элементарных мерах предосторожности. Безопасен прозрачный лед толщиной от 7 см. Лед молочного цвета – опасен. Также нужно учитывать, что вблизи родников и растений, на течении лед может быть значительно тоньше.



Сотрудники службы спасения находятся в режиме постоянной готовности, но это не повод забывать о своей собственной безопасности. Во время оттепели необходимо быть особенно осторожными, подчеркивают в городской службе спасения.



За период с 24 декабря по 22 февраля спасатели сохранили жизнь четырем рыбакам.



В чрезвычайных ситуациях нужно звонить по единому телефону спасения 01, с мобильных – 112 для всех операторов.