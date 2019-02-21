В пермском Театре-Театре открылась уникальная сцена

15:56 | 24.02.2019

Пермский академический Театр-Театр торжественно открыл большую сцену после реконструкции. Пермякам продемонстрировали возможности новой сцены в концертной программе «Время, вперед». Одним из первых зрителей стал губернатор Пермского края Максим Решетников.



Как отмечает руководство театра, такой высокотехнологичной сцены нет больше нигде в мире. «Новая сцена Театра-Театра уникальна: такой компоновки больше нет нигде в мире. Мы первые решились на столь масштабный проект и реализовали его всего за полгода, — рассказывает технический директор Театра-Театра Руслан Залялитдинов. — 1 июня был разобран планшет старой сцены, 9 ноября на новом планшете актеры уже сыграли первый спектакль. Стройка не останавливалась ни на минуту: тихие работы велись днем, шумные – ночью. Трудились буквально 24 часа в сутки. К открытию новой сцены были смонтированы все механизмы, металлоконструкции, проведена электро- и сигнальная коммутация. Задача выполнена на 150% за короткий срок».



Уникальность новой сцены в том, что 12 подвижных секторов сцены (еще три дополнительных — в оркестровой яме) могут не просто подниматься и опускаться прямо во время спектаклей, а делать это одновременно с движением поворотного кольца и круга. Это позволяет артистам и музыкантам оркестра находиться на разных уровнях над сценой или под ней.