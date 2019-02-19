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18:36 | 22.02.2019
Губернатор: Ситуацию с домом с квартирами для детей-сирот в Добрянке допустили муниципальные власти
Три очереди дома, в котором 160 из 281 квартиры переданы муниципалитету для обеспечения жильем детей-сирот, построены и введены в эксплуатацию в 2015-2017 годах. В большинстве квартир дома низкий температурный режим, на стенах трещины, не работают лифты. При этом долгое время дом оставался без управления обслуживающей организацией. В этом месяце по факту нарушений при вводе здания в эксплуатацию и строительстве прокуратурой Пермского края возбуждено уголовное дело.
Во время инспекции губернатор осмотрел здание и одну из квартир. В ней сейчас, после увеличения теплового режима, температура ниже нормы — 18 градусов. Хозяйка квартиры рассказала губернатору, что для утепления жилья семья устраняла щель в наружной стене с помощью монтажной пены. «Мы жили здесь три года и все три года мучились. Температура в комнате во время холодов опускалась до 10 градусов. Мы часто болели, ребенок в садик почти не ходил», — поделилась Юлия. Сейчас семью переселили в другую квартиру этого же дома.
По итогам осмотра дома и общения с жителями дома глава Прикамья Максим Решетников дал поручения профильным ведомствам. «Самое важное сейчас – стабилизировать ситуацию, чтобы люди жили в нормальных условиях, принять неотложные меры», — подчеркнул губернатор. Такое состояние дома, по словам главы региона, стало возможным только из-за безалаберного отношения муниципальных властей к этому вопросу.
Заместитель председателя правительства Пермского края (по вопросам тарифного регулирования и жилищно-коммунального хозяйства) Антон Удальев проконтролирует наладку систем отопления, работу выбранной управляющей компании, а также проверит начисления за коммунальные услуги.
По поручению губернатора министерство строительства и архитектуры Прикамья проверит, как проводилась приемка и экспертиза дома. Кроме того, минстрой проведет анализ объекта на наличие дефектов, в том числе соответствие санитарным нормам, чтобы выставить претензии застройщику для устранения недостатков и в случае необходимости возврата квартир.
Министерству социального развития региона поручено обеспечить исполнение прав детей-сирот, которые на сегодня не получают нормальных условий проживания в предоставленном жилье. По словам министра Павла Фокина, совместно с муниципальной властью и Инспекцией государственного жилищного надзора будут обследованы все квартиры и общественные помещения на предмет необходимого ремонта или замены квартир.
Губернатор Пермского края Максим Решетников акцентировал внимание на том, что аналогичную работу нужно провести по всем домам с аналогичной проблематикой, в которых квартиры были переданы детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Краевые власти, помимо дома в Добрянке, обеспечат проверку домов в Нытве, Очере и Суксуне.
По словам прокурора Пермского края Андрея Юмшанова, ведомство продолжает проверку органов местного самоуправления и управляющих организаций на предмет исполнения обязанностей по ремонту и содержанию жилых помещений для детей-сирот.
© «Вечерние Ведомости»
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18:36 | 22.02.2019
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