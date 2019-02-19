В Перми пройдет интеллектуальная олимпиада для школьников

18:04 | 22.02.2019

24 февраля в 11.00 в Пермском краевом центре «Муравейник» начнется региональный этап интеллектуальной олимпиады ПФО по игре «Что? Где? Когда?». Более 120 школьников будут бороться за право представлять Прикамье на окружном этапе в Йошкар-Оле.



Как рассказали в краевом министерстве образования и науки, игра будет состоять из трех туров, в каждом – по 12 вопросов. На ответ дается минута. Баллы начисляются всем командам, успевшим дать правильный ответ в отведенное время.