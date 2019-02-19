Житель Перми осужден за убийство костылем

17:00 | 22.02.2019

Суд вынес приговор 56-летнему жителю Кировского района Перми. Мужчину признали виновным в убийстве, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.



Следствие и суд установили, что в ночь на 29 августа прошлого года в квартире в Кировском районе нетрезвый местный житель поссорился со знакомым и нанес ему многочисленные удары кулаками, ногами и костылем по голове, шее и другим частям тела. Избитый умер на месте. Рассчитывая скрыть следы преступления, пермяк вынес тело и оставил у подъезда. Там его позже обнаружил жилец дома.



Суд приговорил виновного к 9 годам 6 месяцам в исправительной колонии строгого режима.