Пермь: новости дня
17:00 | 22.02.2019
Житель Перми осужден за убийство костылем
Следствие и суд установили, что в ночь на 29 августа прошлого года в квартире в Кировском районе нетрезвый местный житель поссорился со знакомым и нанес ему многочисленные удары кулаками, ногами и костылем по голове, шее и другим частям тела. Избитый умер на месте. Рассчитывая скрыть следы преступления, пермяк вынес тело и оставил у подъезда. Там его позже обнаружил жилец дома.
Суд приговорил виновного к 9 годам 6 месяцам в исправительной колонии строгого режима.
© «Вечерние Ведомости»
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