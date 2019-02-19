В Перми закрыли ледовый городок на эспланаде

13:23 | 22.02.2019

Главный ледовый городок Перми закрыт в связи с оттепелью. Планировалось, что он будет работать до воскресенья, 24 февраля.



22 февраля ледовый городок не работает из-за погоды. В субботу городок будет работать, если позволит температура воздуха: для безопасной работы требуется не выше -4°C.