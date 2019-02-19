Игорь Сапко рассказал о принятии законопроектов для законодательного обеспечения Послания президента Федеральному Собранию РФ

12:41 | 22.02.2019

В среду, 20 февраля, состоялось Послание президента Владимира Путина Федеральному Собранию Российской Федерации.



На личной странице в социальной сети Facebook депутат Государственной Думы РФ Игорь Сапко написал о целях и задачах на ближайший парламентский цикл.



В рамках законодательного обеспечения Послания президента Федеральному Собранию РФ предстоит рассмотреть и принять около 100 законопроектов по обозначенным приоритетам. Об этом заявил на пленарном заседании первый заместитель председателя Государственной Думы Александр Жуков.



Игорь Сапко уже подготовил и направил во фракцию ряд первоочередных инициатив.



Они касаются вопросов предоставления льгот многодетным семьям по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц в виде уменьшения налоговой базы на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади земельного участка, уменьшения налоговой базы в отношении квартиры на 5 кв. м на каждого ребенка и в отношении жилого дома (или его части) на 7 кв. м на каждого ребенка. Это затрагивает изменения статьи 391 и 403 части второй Налогового кодекса РФ.



«Также президент сказал о необходимости справедливо рассчитывать налог на землю. Сумма налога не должна непредсказуемо скакать и меняться. Мы уже ограничили 10% годовой рост налогового платежа для жилой недвижимости, сейчас необходимо установить такой же предел и для земельных участков. Это касается уже статьи 396 части второй Налогового кодекса РФ», – отметил депутат ГД РФ Сапко.



Владимир Путин обозначил и вопрос о помощи людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Государственной Думе РФ предстоит подготовить механизмы поддержки, в том числе через социальные контракты.



Это потребует внесение изменений в Закон «О занятости населения в РФ» и в статью 17 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» (в части определения условий привлечения граждан к социально значимым работам на возмездной основе).



«И это только первые предложения», – подытожил Игорь Сапко.

