В Перми опять пойдет снег

12:34 | 22.02.2019

Сейчас в столице Прикамья -1 градус, пасмурно. Сегодня, 22 февраля, температура поднимется до 0°C, начнется снег и будет идти всю ночь.



Завтра будет около -1°C. В воскресенье, 24 февраля, похолодает до -9°C, а в ночь на понедельник столбик термометра опустится до -18°C. В понедельник ожидается около -5°C.