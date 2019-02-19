В Перми проходят соревнования для создателей роботов со всей России

19:05 | 21.02.2019

21 февраля в Перми на «Заводе Шпагина» в рамках региональных Дней робототехники стартовал Открытый всероссийский чемпионат Fest Russia Open. В этом году он собрал более 1000 участников из 39 регионов России. Победители получают право представлять Российскую Федерацию на европейском и всероссийских финалах.



На фестивале губернатор Пермского края Максим Решетников ознакомился с экспозициями соревновательных объектов, осмотрел поля для соревнований между роботами, а также пообщался с детьми.



В своем приветственном слове губернатор отметил, что на сегодняшний день Прикамье - один из лидеров роботизации и цифровой экономики.



«Пермский край – отчасти родина роботов, - заявил губернатор Максим Решетников. - У нас изобретен, из гаража буквально выехал «Промобот», а сейчас уже более 400 роботов работают более чем в 20 странах мира, строится новое производство робота. В других направлениях нам тоже есть чем гордиться, поэтому мы собираемся и дальше развивать и поддерживать фестиваль, робототехнику на всех без исключения уровнях – от детского сада до вуза».



Посмотреть, как собирают роботов и как они соревнуются между собой, можно бесплатно до 23 февраля включительно. Победители получат право представлять Россию на европейском и всероссийских финалах. Оценивают работы участников более 100 судей. Сред них федеральные судьи Людмила Федосова, Алексей Туманов и Ильмира Шарафутдинова.



Кроме соревнований роботов, на фестивале будут организованы интерактивные площадки и мастер-классы. Желающие смогут не только научиться управлять машинами, но и узнать, как самостоятельно сконструировать и запрограммировать робота.



Также в Перми стартовал окружной молодежный робототехнический фестиваль «Робофест Урал». В нем примут участие 808 детей в возрасте от 5 до 17 лет из 7 регионов РФ и 20 районов Пермского края. Команды участники борются за право участвовать в федеральном фестивале «PROfest», который пройдет в Москве в конце марта.



Отметим, фестиваль «Дни робототехники в Пермском крае» проводится на территории Пермского края во второй раз. Фестиваль организован министерством образования и науки Пермского края, АНО «Пермский центр развития робототехники» при поддержке Фонда поддержки социальных инноваций «Вольное Дело», федеральной программы «Робототехника: инженерно-технические кадры инновационной России».