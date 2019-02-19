Количество экспонатов в «Хохловке» увеличится в два раза

17:34 | 21.02.2019

В четверг, 21 февраля, на заседании правительства Пермского края обсудили вопрос развития архитектурно-этнографического музея «Хохловка».



«Мы хотим с вами сделать так, чтобы в «Хохловку» вновь и вновь возвращались, — пояснил губернатор Пермского края Максим Решетников. — Определенные шаги уже сделаны. Во-первых, отремонтировали полностью дорогу «Пермь – Ильинский – Хохловка» — почти 10 км привели в порядок за два года. Во-вторых, отлаживаем автобусное сообщение: в дни проведения массовых мероприятий увеличиваем количество рейсов. Также оборудовали парковочные карманы перед входом в музей, работа по парковкам продолжается. В начале месяца с коллегами выезжали в Хохловку, смотрели, как продвигается работа».



По словам главы Прикамья, в музее под открытым небом уже появились стилизованные остановки, новые теплые туалеты. Также пермяки и гости из других регионов уже 10 марта во время празднования Масленицы смогут протестировать новый визит-центр.



Максим Решетников отметил, что важно ускорить запланированные работы и продолжать уже начатые, в частности, поручил обустроить путь от стоянки до музея: дорожка должна быть асфальтированной и освещаться. Также губернатор рассказал, что на территории «Хохловки» появятся детская и спортивные площадки, смотровая площадка и зона отдыха на берегу, куда смогут причаливать катера и туристические теплоходы.



Министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский, в свою очередь, рассказал, что интерес туристов к музею растет с каждым годом, об этом говорят данные посещаемости. Так, в 2018 году «Хохловку» посетил 74 681 гость, что на 17,5 тысячи больше, чем в 2017 году. В рамках анализа транспортного потока по итогам 2018 года наблюдается прирост 30% в сравнении с данными предыдущего года.



По словам главы минкульта, одной из основных задач ведомства является обеспечение сохранности историко-культурного наследия «Хохловки», развитие сервисно-инфраструктурных объектов, а также формирование экспозиций в рамках реализации Мастер-плана развития музея. Фонд музея планируется увеличить в два раза.



«Готовятся экспедиции, которые должны оценить состояние памятников, спланировать их перемещение. Количество объектов на территории Хохловки увеличится не только за счет больших строений: будем искать аутентичные качели, колодцы и другие подлинные элементы деревенской жизни прошлых лет, которые уцелели в Пермском крае», — рассказал Вячеслав Торчинский.



При этом, как отметил глава минкульта, предусматривается возможность использования многих из экспонатов в качестве интерактивно-сервисных объектов. В частности, печи во вновь перевозимых усадьбах будут действующими, что позволит проводить в них разные интерактивные программы, включая знакомство с подлинной национальной кухней. Одновременно это решит проблему обогрева посетителей в зимнее время.



На реставрацию, разработку научно-проектной документации и обследование 11 объектов в 2019 году будет направлено 11 млн рублей; в 2020 году на реставрацию и разработку научно-проектной документации еще 6 объектов – 15 млн рублей; в 2021 году реставрация и разработка научно-проектной документации ждет еще 5 объектов, стоимость работ составит 15 млн рублей.



Генеральный директор ООО «Валида» Елена Шперкина отметила, что, помимо выше перечисленных работ по развитию музея, важно продолжать устанавливать и коммуникацию с туристами, в частности, продвижение музея в социальных сетях, разработку сувенирной продукции в едином стиле. Кроме того, по мнению эксперта, «Хохловка» должна стать «живой»: «В музее должны быть звуки, запахи, ожившие огороды крестьян, сеновал, торговая лавка. Подача этники через интерактивные элементы гораздо интереснее и востребованнее», — подчеркнула Елена Шперкина.



На заседании правительства архитектурно-этническому музею «Хохловка» были утверждены границы зоны охраны музея. Как отметил начальник Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края Александр Жуковский, установка границ была направлена именно на сохранение среды, которая притягивает туристов в «Хохловку».



Архитектурно-этнографический музей «Хохловка» — первый на Урале музей деревянного зодчества под открытым небом. Музей начал создаваться в 1969 году и был открыт для посетителей в сентябре 1980 года. Уникальный музейный ансамбль расположен на живописном берегу Камы в 43 км от Перми у одноименного села. Сегодня «Хохловка» объединяет 23 памятника деревянного зодчества конца XVII — второй половины XX веков, которые представляют лучшие образцы традиционной и культовой архитектуры народов Прикамья.



В 2019 году на площадке музея запланировано проведение нескольких крупных событий, среди которых фольклорные праздники и фестивали, региональный экологический форум «ЭкоПикник» и фольклорный межрегиональный фестиваль, а также фестиваль «Большие маневры на Хохловских холмах», который в этом году пройдет с большим размахом — историческая реконструкция представит 3 эпохи, а у действия появится свой режиссер.