Полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров поздравляет с Днем защитника Отечества

17:23 | 21.02.2019

Дорогие друзья, уважаемые ветераны!



Поздравляю вас с Днем защитника Отечества! Это праздник каждого, для кого понятия Отечество, Мужество, Честь и Долг неотделимы друг от друга.



Сегодня мы славим тех, кто сражался за Победу на полях Великой Отечественной войны и с честью выполнял свой долг в «горячих точках». Поздравляем всех, кто охраняет покой нашей страны в мирное время, неся службу в армии и на флоте.



Все они — защитники, пример отваги и доблести для ребят, которые растут сегодня.



Наши слова благодарности также тем, кто посвятил свою жизнь, силы, знания и опыт укреплению и развитию оборонно-промышленного комплекса России.



И конечно, в этот день мы с теплом и любовью думаем о тех, кто верно ждет своих защитников со службы, кто своей заботой и нежностью помогает им переносить трудности воинской жизни, вдохновляет на новые подвиги.



Дорогие ветераны и защитники нашего Отечества! Желаю вам крепкого здоровья и счастья, новых успехов в службе и труде!



Игорь Комаров