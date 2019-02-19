Пермь: новости дня
17:14 | 21.02.2019
У должников за тепло в Перми арестовали машины и бытовую технику
В городе Перми прошел очередной совместный рейд судебных приставов и специалистов отдела по работе с дебиторской задолженностью физлиц Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс». Расплачиваться за свою забывчивость пришлось должникам за тепловую энергию, проживающим в Орджоникидзевском районе. Общая сумма задолженности неплательщиков, которых посетили приставы, – более 250 тыс. рублей.
Прошедший рейд — часть большой кампании 2019 года по взысканию задолженности потребителей. По состоянию на конец декабря 2018 года в Пермском крае общая сумма долгов физических лиц перед «ЭнергосбыТ Плюс» превышает 2 млрд рублей. На сегодняшний день в работе находится около 50 тысяч исполнительных листов. В этом году визит будет нанесен каждому должнику, имеющему даже самую незначительную задолженность за отопление и горячую воду.
Энергетики напоминают: неплатежи за тепло даже в течение двух месяцев могут стать основанием для запрета на проведение регистрационных действий с имуществом и принудительного взыскания долга. Поэтому всем должникам рекомендуется как можно быстрее выполнить свои обязательства.
В качестве мер воздействия на забывчивых горожан по-прежнему наиболее эффективны меры по аресту личного имущества – автомобилей и бытовой техники. Например, должница, проживающая по первому адресу, куда прибыли приставы, посетовала, что долг сформировался по вине супруга, который выехал на длительный срок в ближнее зарубежье и не оставил ей средств для оплаты коммунальных платежей. Согласно законодательству, семейные неурядицы не являются основанием для неисполнения обязательств перед поставщиком тепла. В рамках исполнительного производства были произведены опись и арест обнаруженной в квартире бытовой техники. Кроме того, выставлено требование на предоставление имеющегося в семье автомобиля. Должница заявила, что готова передать автомобиль супруга судебным приставам и не возражает, чтобы транспортное средство было реализовано в счет погашения имеющейся задолженности.
По другим адресам должникам также были предъявлены постановления о судебных производствах по взысканию долгов за услуги теплоснабжения. Представители закона наложили арест на бытовую технику – телевизоры, микроволновые печи и электрочайники. Должники заверили, что приложат все силы для погашения долга и возвращения своего имущества.
© «Вечерние Ведомости»
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