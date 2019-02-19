Пермь: новости дня
16:26 | 21.02.2019
В Прикамье поддержат молодых специалистов на селе
На февральском пленарном заседании краевого парламента в первом чтении принята инициатива депутатов «Единой России» о внесении изменений в Закон Пермского края «О государственной поддержке кадрового потенциала сельскохозяйственных организаций Пермского края».
Как отмечается в пояснительной записке, в настоящее время в крае складывается ситуация с оттоком из отрасли сельского хозяйства квалифицированных молодых специалистов как со средним профессиональным, так и с высшим образованием. По оценке разработчиков, цифры составляют порядка 15-20 человек в год.
По мнению представителей фракции, изменить ситуацию может адресная поддержка молодых специалистов, которая должна быть предусмотрена краевым законодательством.
В настоящий момент действуют следующие меры государственной поддержки: молодые люди до 30 лет, трудоустроившиеся в сельскохозяйственное предприятие в течении 1 года, могут получить единовременную и стимулирующую выплату в размере 100 тыс. рублей для специалистов со средним образованием и 150 тыс. рублей – с высшим. Однако такие меры не позволяют в полной мере стимулировать возвращение молодых кадров на село.
Поэтому предлагается увеличить возраст молодых специалистов для получения стимулирующих выплат с 30 до 35 лет. Кроме того, инициаторы видят необходимость в увеличении срока трудоустройства при получении выплаты с 1 года до 2 лет.
© «Вечерние Ведомости»
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