В Прикамье поддержат молодых специалистов на селе

16:26 | 21.02.2019

Спикер Законодательного собрания Валерий Сухих поддержал инициативу коллег фракции «Единая Россия»: «Считаю, что корректировка действующего закона о развитии кадрового потенциала сельхозпредприятий края своевременна и необходима. Сегодня наблюдается острая потребность в квалифицированных молодых кадрах на селе».



На февральском пленарном заседании краевого парламента в первом чтении принята инициатива депутатов «Единой России» о внесении изменений в Закон Пермского края «О государственной поддержке кадрового потенциала сельскохозяйственных организаций Пермского края».



Как отмечается в пояснительной записке, в настоящее время в крае складывается ситуация с оттоком из отрасли сельского хозяйства квалифицированных молодых специалистов как со средним профессиональным, так и с высшим образованием. По оценке разработчиков, цифры составляют порядка 15-20 человек в год.



По мнению представителей фракции, изменить ситуацию может адресная поддержка молодых специалистов, которая должна быть предусмотрена краевым законодательством.



В настоящий момент действуют следующие меры государственной поддержки: молодые люди до 30 лет, трудоустроившиеся в сельскохозяйственное предприятие в течении 1 года, могут получить единовременную и стимулирующую выплату в размере 100 тыс. рублей для специалистов со средним образованием и 150 тыс. рублей – с высшим. Однако такие меры не позволяют в полной мере стимулировать возвращение молодых кадров на село.



Поэтому предлагается увеличить возраст молодых специалистов для получения стимулирующих выплат с 30 до 35 лет. Кроме того, инициаторы видят необходимость в увеличении срока трудоустройства при получении выплаты с 1 года до 2 лет.