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Пермь: новости дня


 

15:28 | 21.02.2019

Главный ледовый городок Пермского края завершит свою работу в ближайшие выходные

24 февраля станет последним днем работы ледового городка «Ветер с востока» и выставки ледовой скульптуры «Зимний вернисаж». С момента открытия ледовый городок посетили более 335 тысяч гостей.

Напомним, ледовый городок «Ветер с востока» начал работу 30 декабря. В этом году каждый объект ледового комплекса посвящен теме восточной культуры: «Чайная церемония» напоминает о напитке, пришедшем к нам с востока, горка «Терракотовый воин» посвящена древней армии великого императора Китая, «Замок белой цапли» повторяет уникальную архитектуру японских домов самураев. Общая площадь городка составила 15 тысяч кв. метров, на его строительство ушло 1259 кубических метров льда.

С момента открытия на площадке городка состоялось множество событий. 35 тысяч гостей встретили в ледовом городке Новый год в рамках праздничной шоу-программы. 7 января посмотреть свето-проекционное шоу «Рождественское чудо» пришли 40 тысяч гостей. Все дни каникул с 2 по 7 января включительно посещаемость городка превышала 20 тысяч посетителей ежедневно.

С 13 января ледовый городок «Ветер с востока» стал площадкой для проведения международного события в области ледовой пластики: в рамках VI Открытого конкурса «Кубок России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж» в Пермь приехали мастера из России, Китая, Малайзии и Сингапура. Они создали 11 ледовых скульптур, объединенных общей темой «Японские мотивы». Выставка под открытым небом работала все дни в режиме работы городка.

Ледовый каток на эспланаде открылся 25 декабря и продолжил работу до 17 февраля включительно. На лед вышли более 166 тысяч человек.

У жителей и гостей города есть возможность посетить ледовый комплекс «Ветер с востока» до 24 февраля включительно. В последний день работы в городке пройдут заключительные гуляния: с 16:00 до 17:00 гостей ждут танцевальный флешмоб, игры на свежем воздухе, катания с горок и приятные сюрпризы. Все желающие смогут сделать «зимние» фотографии из главного ледового городка Перми.

Всех желающих приглашают оставлять свои отзывы о главном ледовом городке Перми и работе ледовых скульпторов под хэштегами #ветерсвостока, #доскоройвстречи, а также публиковать свои фотографии, созданные зимой на площадке ледового комплекса.

С завершением работы ледового городка постепенно будет демонтирована иллюминация новогоднего маршрута, по которому прогулялось в этом году более 500 тысяч человек. Отметим, что в следующем году она будет использована вновь. Также в планах - усилить оформление улиц и парков в районах Перми.

© «Вечерние Ведомости»

 


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