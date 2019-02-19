Жительница Прикамья приговорена к обязательным работам за неуплату алиментов

12:53 | 21.02.2019

Суд назначил жительнице Чайковского 360 часов обязательных работ. 36-летняя женщина признана виновной в преступлении против собственных детей, сообщает УФССП по Пермскому краю.



С 2014 года по решению суда женщина, лишенная родительских прав, должна была ежемесячно перечислять алименты на содержание двух дочерей 2006 г.р. и 2009 г.р. Но за пять лет она ни разу не перечислила детям денег. Должница бродяжничала, злоупотребляла алкоголем, неоднократно привлекалась к административной ответственности за нарушение общественного порядка.



По исполнительному производству женщину привлекли к административной ответственности и назначили наказание в виде 50 часов обязательных работ.



Тем не менее алиментщица не сделала выводов и не попыталась трудоустроиться. Поэтому было возбуждено уголовное дело. К моменту дознания долг по алиментам превысил 600 тысяч рублей.



Суд учел позитивное поведение должницы: она добровольно прошла курс лечения от алкогольной зависимости в реабилитационном центре. Поэтому ей смягчили наказание и назначили 360 часов обязательных работ.