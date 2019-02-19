Бюджет Пермского края будет скорректирован

12:39 | 21.02.2019

Депутаты в первом чтении приняли еще один законопроект, который предусматривает изменения бюджета на трехлетний период. Поправки внесены губернатором Пермского края.



Законопроект предполагает увеличение доходов в 2019 году на 964 млн руб., расходов – на 3 млрд руб., а дефицита - на 2 млрд руб. Часть дефицита, согласно второму законопроекту, обеспечивается также за счет остатков, а 970 млн руб. – с помощью кредита.



Все расходы направлены на финансирование таких государственных программ, как «Качественное здравоохранение», «Развитие транспортной системы», «Спортивное Прикамье», «Социальная поддержка жителей Пермского края», «Формирование комфортной городской среды», «Региональная политика и развитие территорий», «Развитие информационного общества».



Так, на улучшение нормативного состояния котельных в 13 муниципалитетах законопроектом предусмотрено 1,5 млрд руб. на три года, по 500 млн руб. ежегодно.



Расход на капитальный ремонт многоквартирных домов с износом более 70% составил, согласно документу, 150 млн руб., по 50 млн руб. ежегодно.



Поправки предполагают выделение 30 млн руб. на обучение медицинских работников Пермского края передовым технологиям . Около 200 млн руб. планируется потратить на терапию для кардиобольных, перенесших тяжелые операции, на пополнение Перечня необходимых лекарств для незащищенных категорий граждан, для детей от 0 до 3 лет, детей от 0 до 6 лет из многодетных семей и онкобольных.



Данный законопроект также предполагает пополнение дорожного фонда. В частности, 752,6 млн руб. планируется дополнительно направить на строительство Северного обхода г. Перми.



Отметим, кроме этого законопроекта, на заседании 21 февраля депутаты рассмотрят в двух чтениях еще один пакет поправок в бюджет. Согласно этому законопроекту доходы края в 2019 году увеличиваются на 352,9 млн рублей, расходы – на 1,4 млрд рублей. При этом предусмотрено увеличение дефицита бюджета на 2019 год в сумме 1,06 млрд рублей. Источники финансирования дефицита - остатки средств, образовавшиеся на счете бюджета Пермского края на 1 января 2019 года.