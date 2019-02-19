Правительство Прикамья подготовит предложения по решению задач, поставленных президентом РФ

11:50 | 21.02.2019

21 февраля на заседании правительства Пермского края губернатор Максим Решетников по итогам послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию дал поручение краевому кабинету министров.



«Крайне внимательно прошу проанализировать озвученные главой государства задачи и в ближайшие 2 недели представить планы по их реализации», – поручил губернатор. В частности, Максим Решетников обозначил, что большой блок вопросов послания был посвящен мерам дополнительной социальной поддержки населения. Здесь, по словам губернатора, важно корректно информировать людей о том, на какие виды поддержки они могут рассчитывать.



Также глава региона подчеркнул, что необходимо продолжить работу над созданием научно-образовательного центра. Он должен появиться в Перми уже в этом году. «Наша работа по реализации НОЦ в Перми получила федеральную поддержку. Большую работу в этом направлении провели, в том числе, и вузы. Среди регионов была сильная конкуренция за эту возможность. Мы представили концепцию, теперь нужно работать дальше», – подчеркнул губернатор.



Напомним, накануне в послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин обозначил, что в течение трех лет научно-образовательные центры должны быть созданы в 15 субъектах страны. По словам главы государства, первые пять научных центров появятся уже в этом году. «Три из них – в Тюменской, Белгородской областях и в Пермском крае – находятся в высокой степени готовности и в этом году должны быть запущены», – поставил задачу президент.