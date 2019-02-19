«Горьковка» приглашает на творческую встречу с французским музыкантом Михаем Кристеску

11:08 | 21.02.2019

24 февраля в Горьковке пройдет заключительный день I Международного фестиваля щипковых инструментов «Звуки мира».



В программе:



11:30 Презентация работ конкурса-выставки «Этнокультура народов мира», награждение лауреатов.



12:00 Творческая встреча с почетным гостем фестиваля, президентом ассоциации Ama di Corda (Франция) Михаем Кристеску (мандолина).



13:00 Концерт мастеров искусств «Мандолина-домра: Соприкосновения».



14:00 Закрытие фестиваля «Звуки мира».



В фестивале «Звуки мира» принимают участие учащиеся ДШИ, ДМШ, домов творчества, муз. студий (профессионалы и любители) с 7 до 15 лет, преподаватели игры на народных традиционных и национальных щипковых инструментах.



Автор и художественный руководитель фестиваля – профессор кафедры народных инструментов и оркестрового дирижирования ПГИК Татьяна Ненашева (домра/мандолина).



Учредитель фестиваля – Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет.



Конференц-зал (левое крыло, 3 этаж), 6+. Вход свободный.