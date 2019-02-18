В Перми прошла очередная операция «Такси»

17:55 | 20.02.2019

20 февраля сотрудники минтранса Пермского края и ГИБДД провели совместное оперативно-профилактическое мероприятие в районе Центрального автовокзала. Было проверено около десятка машин легкового такси.



Выявлено два нарушения требований о проведении предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей и предрейсового контроля технического состояния транспортных средств, а также одно нарушение требования о покрытии дверей транспортного средства желтым цветом. Нарушителей привлекут к административной ответственности.