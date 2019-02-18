В Прикамье пройдет прямая линия по вопросам поддержки ветеранов локальных конфликтов

17:49 | 20.02.2019

В преддверии празднования Дня защитника Отечества c 18 по 25 февраля социальные службы проводят по всему краю прямые телефонные линии, дни открытых дверей, консультации по мерам поддержки участников и ветеранов локальных военных конфликтов.



Так, 22 февраля с 12.00 до 14.00 в честь 30-летия вывода советских войск из Афганистана специалисты министерства социального развития совместно с председателем Пермской краевой общественной организации общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» Николаем Никитиным ответят на вопросы по мерам социальной поддержки для данной категории граждан. Телефон прямой линии: + 7 (342) 2177740.



Также вопросы также можно задать в аккаунтах министерства в социальных сетях: Инстаграм – https://www.instagram.com/minsotspermkrai/, ВКонтакте - https://vk.com/club158336361, Фейсбук - https://www.facebook.com/profile.php?id=100016442087799, Одноклассники - https://ok.ru/profile/591678770479.



Марина Визе, заместитель министра социального развития Пермского края: «Мы понимаем, что инструментов поддержки жителей региона очень много, поэтому важно проводить тематические мероприятия, где мы можем рассказать жителям Пермского края о тех мерах поддержки, которые могут получить именно они».