Смена зонирования закрепит за территорией Первогорода культурный статус

17:30 | 20.02.2019

Во вторник, 19 февраля, состоялись публичные слушания по смене зонирования территории бывшего завода им. Шпагина и сквера им. Татищева. Участие в обсуждении приняли представители общественного и культурного сообщества Перми.



В своем выступлении заместитель министра строительства и архитектуры Прикамья Евгений Бондарчук рассказал, что проект зонирования предполагает установление территориальной зоны общественных пространств и объектов культурного развития (ЦС-К) на территории завода Шпагина с предельной высотой зданий 40 метров, а также установление на земельном участке сквера им. Татищева зоны обслуживания и деловой активности городского центра (Ц-1) с предельной высотой зданий и сооружений 50 метров. «Предлагаемые изменения градостроительного зонирования являются необходимым шагом для реализации знакового проекта по формированию культурно-рекреационного кластера в рамках подготовки к 300-летию основания Перми. Эта территория должна стать местом притяжения пермяков и туристов», - отметил замминистра.



В частности, отмена «промышленного» зонирования на территории завода им. Шпагина позволит создавать на этой площадке музеи, галереи, общественно-досуговые места для пермяков. А в пространство за сквером им. Татищева будет интегрировано новое современное здание Театра оперы и балеты, строительства которого много лет ожидают жители региона.



«Изменение зонирования данной территории необходимо для того, чтобы определить, что на данном участке могут располагаться только объекты культуры. Благодаря этому решению мы знаем, что на этом месте не сможет появиться жилая застройка, торговые центры и любая другая коммерческая недвижимость, - подчеркнул Евгений Бондарчук. - Здесь могут располагаться лишь объекты культуры: это галерея и музейные пространства, а также скверы и парки».



В ходе заседания свое мнение относительно проекта зонирования территории завода им. Шпагина высказали и представители пермских музеев, общественных организаций, церкви, а также депутаты Законодательного собрания и городской Думы.



По мнению директора Пермского краеведческого музей Ольги Юдиной, территория бывшего заводского пространства позволит музею реализовать новые возможности. «Мы обладаем научной информацией и артефактами пермского периода, который знают во всем мире. Весь спектр нашей палеонтологии мы не можем представить на действующей площадке из-за острой нехватки места, - отметила представитель музея. - Размещение музея на территории завода им. Шпагина - это новые возможности. Мы ведем подготовительную работу по совершенно новому освоению пространства уже сейчас. Там все наши уникальные экспонаты, наше наследие будут представлены каждому пермяку, гостю Пермского края. Это нас окрыляет, вселяет большие надежды, и я очень прошу всех поддержать этот проект. Это новая жизнь, наша путеводная звезда».



С коллегой согласилась и директор Пермской государственной художественной галереи Юлия Тавризян. Она отметила, что проект, для реализации которого необходима смена зонирования территории, даст площадке бывшего завода им. Шпагина вторую жизнь.



Поддержать изменения зонирования попросил и отец Петр Карелин, священник Пермской епархии: «В представленном проекте Храм Петра и Павла, без сомнения, будет доминантой и будет служить напоминанием детям нашим, что отсюда начинался город. Это проект возможен только тогда, когда будет принято решение об изменении зонирования территории наших соседей - завода Шпагина. Нам бы хотелось, чтобы это решение поддержало большинство присутствующих, депутаты. В перспективе реализация этого проекта даст возможность соединить прошлое, настоящее и будущее».



По словам председателя правления Пермской краевой общественной организации «Союз архитекторов» Виктора Воженникова, новое назначение завода им. Шпагина позволит реализовать проект «Первогород». «Я являюсь одним из соавторов проекта. Если вы помните, три года назад был создан фонд «Первогород» - попытка восстановить истоки Перми, показать всем, с чего начался город. Сегодня он имеет возможность быть реализованным. И это здорово. Территория, о которой мы сегодня говорим, насыщена объектами культурного наследия. Этот проект позволит нам восстановить, реконструировать эти объекты, приспособить их для нового назначения. В результате мы возродим территорию, которая сегодня утрачена, заброшена».



Представитель общественной организации «Инвалидов, больных рассеянным склерозом» Татьяна Романовская отметила: «Такая площадка у миллионного города должна быть. Сейчас, когда мы проводим городские мероприятия, нет ощущения праздника, так как люди скучиваются в одном месте. Я понимаю, что городские праздники будут проходить на этой просторной и многофункциональной площадке. При этом важно, чтобы при формировании плана мероприятий учитывались пожелания общественников и некоммерческих организаций. Я считаю, что должна быть какая-то рабочая группа из инициаторов - и музея, и галереи».



Проект решения с перечнем информационных материалов к нему будет опубликован в разделе «Публичные слушания» на сайте городской администрации в течение 10 дней: gorodperm.ru/citizen/public_hearing.



Напомним, в октябре 2018 года был представлен проект создания культурного кластера в Перми. Его презентовал руководитель архитектурных бюро SPEECH Сергей Чобан. Пространство ограничено Речным вокзалом, территорией завода им. Шпагина, сквером в Разгуляе. Проект подразумевает размещение в культурном кластере новой сцены Театра оперы и балета им. П.И. Чайковского рядом с памятником Василию Татищеву, в Разгуляе. Кроме уже находящегося в здании Речного вокзала музея «Россия — моя история», в кластер объединят краеведческий музей, музей PERMM и коллекцию Пермской государственной художественной галереи.