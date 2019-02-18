Игорь Комаров в Уфе провел совещание по Указу президента РФ

16:37 | 20.02.2019

19 февраля в Республике Башкортостан полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров провел совещание по исполнению в регионе Указа президента России № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года».



Ранее полпред уже обсуждал с руководством десяти регионов Приволжского федерального округа реализацию национальных проектов; в Чувашской Республике, Нижегородской и Ульяновской областях Игорь Комаров планирует провести совещания в подобном формате до середины 2019 года.



Открывая заседание в Уфе, полномочный представитель отметил, что на реализацию национальных проектов в Республику Башкортостан из федерального бюджета в 2019-2021 годах будет направлено более 35 млрд рублей, и призвал власти региона обеспечить максимально эффективное использование каждого рубля.



«Необходимо системно и четко расставить приоритеты и обеспечить оптимизацию расходов без ущерба для достижения конкретных целей развития региона и повышения качества жизни людей», — отметил Игорь Комаров.



Одним из главных направлений работы для руководства республики на ближайшие годы должно стать развитие здравоохранения. Полномочный представитель президента РФ обозначил конкретные задачи: повышение доступности первичной медико-санитарной помощи, улучшение ситуации в борьбе с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, решение проблем в системе детского здравоохранения. Полпред напомнил и цели, которые обозначены в Указе президента страны: увеличение средней продолжительности жизни и снижение смертности людей трудоспособного возраста.



Еще одно важное направление реализации положений «майского» Указа президента РФ – нацпроект «Образование». Игорь Комаров подчеркнул, что к 2021 году проблема доступности дошкольного образования в республике должна быть полностью решена.



Также на заседании рассматривались вопросы улучшения жилищных условий. Игорь Комаров напомнил, что именно с обсуждения нацпроекта «Жилье и городская среда» президент России Владимир Путин начал серию совещаний с общественностью по вопросам реализации национальных проектов. Полпред подчеркнул, что проблемы «обманутых дольщиков» в Башкортостане будут решаться согласно «дорожной карте».



Также участники совещания обсудили приведение в нормативное состояние региональных и муниципальных автомобильных дорог и полный переход к новой системе обращения с твердыми коммунальными отходами.



В декабре полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров был с рабочим визитом в Прикамье. В рамках совещания по исполнению Указа президента о стратегических задачах развития страны до 2024 года обсудили вопросы развития здравоохранения, жилищной сферы, в частности, увеличение объемов строительства жилья и решение проблем «обманутых дольщиков». Также на совещании поднимались вопросы о развитии дорожной инфраструктуры и улучшения экологической ситуации в регионе.



Подводя итоги совещания, Игорь Комаров отметил высокую степень готовности Пермского края к реализации Указа президента. «Организационные мероприятия проведены, сформированы проектные офисы, определены основные задачи, параметры по всем 12 направлениям есть», — подчеркнул полпред президента.