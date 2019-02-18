В Перми за сутки обследовано более тысячи домов на предмет уборки снега и льда с крыш

16:24 | 20.02.2019

В Перми усилен контроль за состоянием кровель домов и придомовых территорий. Выявлено 563 нарушения.



Управляющие компании обязаны своевременно организовывать очистку кровель домов от снега, наледи и сосулек. В период резких перепадов температур это становится наиболее актуально. Контроль за деятельностью управляющих компаний и ТСЖ осуществляют районные администрации, городской департамент ЖКХ и городская административно-техническая инспекция.



Как сообщили в городском департаменте ЖКХ, за прошедшие сутки департамент ЖКХ и МКУ «Городская коммунальная служба» обследовали 1135 многоквартирных домов Перми. Нарушения состояния кровли выявлены в 364 домах, некачественная уборка дворов – в 199 случаях. Проверки продолжаются. Управляющим компаниям дан срок устранения нарушений – 2 дня. Если нарушения не будут устранены, к управляющим организациям будут применены меры административного воздействия.



В 2018 году для усиления контроля за благоустройством территории в Перми начал работу институт «квартальных», или городская административно-техническая инспекция. Сотрудники инспекции ежедневно обходят 24 участка в трех районах города – Дзержинском, Свердловском, Ленинском.



- С начала зимы сотрудники городской административно-технической инспекции выявили более 3 тысяч нарушений содержания дворов и кровель. Сейчас очень опасный период – возможен сход снега и льда с крыш, поэтому активизирована административная работа, увеличено количество рейдов, безопасность пермяков для нас на первом месте, - отмечает Кирилл Самаркин, заместитель начальника управления внешнего благоустройства администрации Перми.



Если у пермяков есть замечания по уборке придомовых территорий, необходимо звонить сначала в диспетчерскую управляющей компании или ТСЖ, если реакции не последовало, то в районную администрацию и в инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края. Телефоны можно найти здесь: http://www.gorodperm.ru/actions/jkh/useful_phones/.



Напомним, жители Перми могут сообщить о нарушениях нормативного состояния территории Дзержинского, Ленинского и Свердловского районов в сфере благоустройства по телефону: 212-78-01 (режим работы АТИ: с 09:00 до 18:00 в пн-чт, с 09:00 до 17:00 в пт, обед с 13:00 до 14:00).