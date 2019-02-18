Пермяки смогут летать в Краснодар напрямую

16:07 | 20.02.2019

Авиаперевозки по маршруту Пермь – Краснодар с 1 апреля будет осуществлять компания «Азимут». Продажи авиабилетов открыты, но в расписании пермского аэропорта рейсы пока не появились.



Авиакомпания планирует по два рейса в неделю: по вторникам и четвергам до середины мая и по вторникам и пятницам с середины мая и до октября. Стоимость билетов – от 888 рублей.