Нытвенский детсад представит Пермский край на Всероссийском робототехническом форуме «ИКаРёнок-2019»

16:05 | 20.02.2019

В Перми состоялся заключительный этап Всероссийского робототехнического форума дошкольных образовательных организаций «ИКаРёнок» в Пермском крае. Финал проходил в региональном ресурсном центре поддержки детского технического творчества – пермском детском саду «ЛЕГОПОЛИС». Всего в нем приняли участие 24 детские команды, победившие до этого на межмуниципальном этапе.



Абсолютным победителем регионального «ИКаРёнка-2019» стала команда из детского сад № 4 г. Нытва. Воспитатель Екатерина Баль и ее воспитанники Александр Борович и Тимофей Ёлохов уже в марте отправятся в Москву на Всероссийский этап форума «ИКаРёнок» сезона 2018-2019 годов. Участники форума были награждены дипломами и сертификатами, наборами конструкторов.



Юные конструктора прошли конкурсные испытания, где создавали динамические игрушки и защищали технические проекты по теме: «Сохраняя традиции Великой России. Народные торжища мастеровых». Дети от 5 до 7 лет в национальных костюмах представляли свои работы на «ремесленной ярмарке», где каждый подробно рассказывал о своем «товаре».



В региональном минобре рассказали, что проекты ребят несли социокультурную значимость и были посвящены ремеслам и промыслам, исторически существующим в России и в Пермском крае. Это добыча и переработка калийной соли, изготовление детской деревянной игрушки, русских национальных платков, посуды, валенок, саней, выпечка национальных изделий из теста (пельменей, посикунчиков), кузнечное мастерство и книгопечатание. «Не менее важным является и то, что при создании проектов, от идеи до воплощения их в жизнь, работали настоящие команды, которые состояли из воспитанников детских садов, педагогов, родителей и партнеров: предприятий и организаций дополнительного образования», – отметили в министерстве.



Отметим, одна из приоритетных задач краевых властей — популяризация научно-образовательной, практической и творческой деятельности среди детей и предоставление им возможности самосовершенствоваться. Всего за последние 2 года в детские сады Пермского края было приобретено оборудование по техническому конструированию и робототехнике на сумму 21,5 млн руб. В 170 детских садов были поставлены наборы, комплекты средств для технического конструирования и основ робототехники, конструкторы LEGO, K'NEX, робомыши, строительные платформы, планшеты и многое другое.