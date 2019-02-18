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Пермь: новости дня


 

12:12 | 20.02.2019

В Прикамье начали подготовку к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

Во вторник, 19 февраля, состоялось заседание оргкомитета «Победа» под председательством губернатора Пермского края Максима Решетникова. На совещании обсудили предполагаемые мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войны.

Как подчеркнул губернатор, необходимо, чтобы в регионе был разработан не просто набор мероприятий, важно, чтобы подготовка к юбилейной дате охватила все территории, региональные предприятия, учреждения здравоохранения, учреждения культуры. «Нужно провести все мероприятия не для галочки и отчета, а так, чтобы самим не было стыдно, — подчеркнул губернатор. — Для нас это еще одна возможность укрепить связь поколений. В частности, снимается секретность с некоторых фактов, которые не всегда трактовались корректно, например, о трудовой армии. Это возможность привлечь внимание молодежи. И, конечно, важно организовать мероприятия с другими регионами на основе совместных страниц истории. В частности, с Санкт-Петербургом – Пермский край, мы помним, принял почти 400 тысяч эвакуированных ленинградцев. Нужно обратить внимание на регионы, где погибли наши земляки во время войны. Наши солдаты участвовали во многих военных операциях».

В своем докладе министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский отметил, что среди основных направлений по подготовке к юбилейной дате - организация торжественного прохождения военной техники, подготовка издательской и кинопродукции, а также проведение социокультурных мероприятий. «Важно, чтобы мероприятия не концентрировались только 9 мая, а были организованы на протяжении всего года. Одним из основных издательских проектов к 75-летию Победы станет издание энциклопедии «Пермский край в Великой Отечественной войне». Появилась новая информация, поэтому нужно в этом году обновить ее», — отметил министр. И добавил, что совместно с Пермским землячеством в Санкт-Петербурге обсуждается проект мемориального объекта, посвященный героям-пермякам, погибшим при блокаде Ленинграда, который будет установлен на Невском пятачке.

Особое внимание было уделено приведению в нормативное состояние мемориальных объектов в Прикамье. Большая работа была проведена к 70-летию Победы, и сейчас стоит задача провести полный мониторинг, чтобы там, где это необходимо, выполнить реставрационные работы.

Глава города Перми Дмитрий Самойлов озвучил основные планы по подготовке краевой столицы. К 2020 году предполагается выполнить основные работы на улице Революции на участке от улицы Куйбышева до улицы Сибирской, 68-го квартала пермской эспланады.

Кроме того, в Перми находится 154 памятника, увековечивающих память о событиях, участниках, ветеранах и жертвах Великой Отечественной войны, в том числе мемориальные доски. В 2019-2020 годы будут проведены ремонтно-восстановительные работы 30 объектов, а также будет установлен мемориал «Солдат России» на бульваре Советской Армии на ул. Сибирской. Еще на 13 объектах будет смонтировано архитектурно-художественное освещение.

Ожидается, что массовые мероприятия, запланированные в Перми, соберут более 150 тысяч пермяков и гостей краевой столицы.

Глава Прикамья остановился на поддержке ветеранов. По его словам, краевые власти должны не просто формально выполнить все государственные обязательства, но и решить возникающие вопросы с жильем и организовать адресную поддержку ветеранам с учетом их жизненных ситуаций: уход и поддержка, диспансеризация, лекарственное обеспечение.

В регионе проживает более 22 тысяч ветеранов, из них 16,6 тысячи тружеников тыла и 4,3 тысячи членов семей погибших ветеранов. По словам заместителя министра социального развития Прикамья Марины Визе, всем ветеранам традиционно будет оказана материальная поддержка и продолжена работа по обеспечению жилыми помещениями в приоритетном порядке.

© «Вечерние Ведомости»

 


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