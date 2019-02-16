Энергетики «ПСК» проверяют теплосеть с помощью «зеленой воды»

18:57 | 19.02.2019

Для поиска нарушений целостности системы теплоснабжения и незаконных врезок применяется безвредное вещество – «Уранин-А».



В Пермском филиале «Т Плюс» проводят проверку целостности тепломагистралей с помощью добавления в сетевую воду специального вещества – «Уранина-А» (флуоресцеина). Он соответствует всем санитарным нормам и рекомендован к применению санитарными правилами. Его главное свойство – окрашивание сетевой воды в ярко-зеленый цвет, чтобы незаконные сливы из самовольных врезок стали заметны.



Особенно актуально применение «Уранина-А» в отопительном сезоне, когда можно акцентированно обнаружить места незаконных врезок и выявить недобросовестных потребителей для последующего отключения. Дополнительно с помощью окрашенной воды можно выявить неполадки на теплосетях и провести необходимую профилактику. Все эти меры направлены на повышение надежности теплоснабжения жителей.



Например, в начале февраля энергетики добавили «Уранин-А» в систему теплоснабжения Свердловского района Перми, чтобы по стокам характерного цвета определить незаконные врезки потребителей на улице Старцева.



«Уранин-А» при строгом соблюдении дозировки добавляют сотрудники службы химводоочистки на ТЭЦ или котельных. При этом никакого ущерба экологии не наносится. Например, такая технология используется ежегодно в Чикаго, где местная река окрашивается флуоресцеином в зеленый цвет в честь празднования дня святого Патрика, когда все жители надевают одежду зеленого цвета.



В случае обнаружения «зеленой воды» пермякам нужно сохранять спокойствие и сообщить об этом в центральную диспетчерскую ООО «ПСК» по телефону 281-72-99.