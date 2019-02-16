В Пермском крае начнут производить сгущенное молоко

18:51 | 19.02.2019

19 февраля губернатор Пермского края Максим Решетников посетил «Пермский хладокомбинат «Созвездие», где в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК) будет создано одно из крупнейших производств мороженого в России. Также в планах компании — уйти от сезонности за счет строительства нового цеха по производству сгущенного молока. Новое производство поспособствует развитию кооперации сельского хозяйства и пищевой промышленности. По прогнозам компании, постепенное увеличение объемов переработки молока позволит принимать до 200 тонн в сутки (в настоящее время предприятие принимает 34,5 тонны молока в сутки). Строительство цеха планируется начать уже в конце этого года.



Губернатор Максим Решетников подчеркнул, что за счет нового производства предприятие окажет поддержку производителям молока. «Рост объемов переработки молока увеличит спрос на пермское молоко, поддержит цены на молоко у сельхозпроизводителей. Это для нас очень важно, так как позволяет развивать сельское хозяйство», — отметил глава Прикамья.



Также губернатор подчеркнул значимость развития этого производства именно на территории Пермского края. Компания «МИЛКОМ», созданная на базе холдинга «КОМОС ГРУПП», не только реанимирует производственную площадку пермского хладокомбината, но и создает одно из крупнейших в России производств мороженого. Это новые рабочие места и дополнительные налоговые поступления в бюджет региона.



В конце 2018 года между Пермским краем и ОАО «МИЛКОМ» агрохолдинга «КОМОС ГРУПП» заключен специальный инвестиционный контракт, согласно которому в Перми реализуется проект по увеличению производства. Краевые власти, со своей стороны, предоставляют налоговые льготы.



Управляющий акционер ООО «КОМОС-ГРУПП» Андрей Шутов отметил, что холдинг сконцентрировал в Перми производственные мощности, которые ранее располагались на трех площадках, что позволило радикально сократить издержки, повысить эффективность предприятия и качество продукции. «Очень важный момент – поддержка со стороны краевых властей. Мы встретились с очень дружелюбным подходом. Когда мы находились в стадии принятия решения, где именно развивать производство, поняли, что нам будет очень комфортно работать. Кроме того, пермяки патриоты, они любят свое мороженое, сами выбирают «Созвездие», поэтому мы решили реализовать свой проект именно здесь», — резюмировал Андрей Шутов.



С 2018 по 2025 годы совокупные объемы производства мороженого составят 69 тысяч тонн (12 тысяч тонн в год). Это позволит охватить не только рынок Пермского края и соседних регионов, но и развить экспорт продукции. Так, в планах компании провести переговоры о поставках мороженого в Китай.



По словам начальника производства пермского хладокомбината Людмилы Смирновой, в 2018 году предприятие выпустило 7,2 тысячи тонн мороженного, план на 2019 год – 9,2 тысячи тонн. «Предполагается, что после завершения реализации инвестиционного проекта производственная мощность хладокомбината достигнет 12 тысяч тонн, — отметила Людмила Смирнова. – Пермское мороженое поставляется в регионы Центрального федерального округа, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Удмуртию, а также в страны ближнего зарубежья. Мы стараемся, чтобы предприятие соответствовало мировым стандартам. Сейчас у нас запланирована модернизация линии производства фруктового льда и эскимо».



Общий объем инвестиций холдинга в агропромышленный комплекс с 2005 года составляет 23 млрд рублей. Выручка от реализации продукции за период действия контракта составит почти 11 млрд рублей.



При условии своевременного ввода в эксплуатацию всех производственных объектов хладокомбинат увеличит поступления в консолидированный бюджет Пермского края за счет налога на доходы физических лиц, налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций; в бюджет Российской Федерации – за счет налога на добавленную стоимость, в государственные внебюджетные фонды – за счет страховых взносов.



В свою очередь, в течение срока действия контракта правительство Пермского края предоставит налоговые льготы в отношении ПХК «Созвездие» ОАО «МИЛКОМ» в качестве стимулирующей меры. Налоговая ставка на прибыль составит 13,5%; на имущественный комплекс хладокомбината, созданный в рамках проекта, налог начисляться не будет. Также правительство гарантирует неизменность предоставляемых мер стимулирования и условий реализации инвестиционного проекта в течение срока действия контракта с учетом норм действующего законодательства.



Отметим, в регионе уже действуют 10 СПИК, 8 из них региональные и 2 федеральных («ЕвроХим»). Объем инвестиций по уже действующим СПИК – около 188,3 млрд рублей, создается около 4 тысяч рабочих мест.



ОАО «МИЛКОМ» входит в субхолдинг «Переработка молока» под управлением ООО «КОМОС ГРУПП» и включает в себя четыре производственные площадки в Удмуртской Республике, ООО «Казанский молочный комбинат» в Татарстане и производственную площадку Пермский хладокомбинат «Созвездие» в Перми. По итогам 2018 года ОАО «МИЛКОМ» переработало более 466,5 тысячи тонн молока-сырья.



До сентября 2017 года производство мороженого осуществлялось на нескольких производственных площадках агрохолдинга – «Ижмолоко», «Удмуртский хладокомбинат» и «Пермский хладокомбинат «Созвездие». В январе 2017 года было принято решение о выпуске производства мороженого на одной площадке – ПХК «Созвездие». В целях расширения производства приобретены производственные объекты незавершенного строительства и объекты инфраструктуры ОАО «Пермский хладокомбинат «Созвездие», которое с 2014 по 2016 год выпуск продукции не осуществляло. В 2018 году осуществляется коммерческий запуск оборудования, в рамках которого оно должно подтвердить свою производительность.



С начала 2017 года ОАО «МИЛКОМ» начало модернизацию приобретенных мощностей, окончание работ на объектах незавершенного строительства и установку высокотехнологичного оборудования для выпуска новых современных линеек мороженого. География продаж за первое полугодие 2018 года насчитывает 49 регионов Российской Федерации. Территориальными лидерами продаж являются Удмуртская Республика и Пермский край.