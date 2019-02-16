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Пермь: новости дня


 

18:21 | 19.02.2019

Жителя Перми обвиняют в применении насилия к полицейскому

В Дзержинском районе Перми закончено расследование уголовного дела по обвинению 29-летнего местного жителя в применении насилия в отношении представителя власти, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

По версии следствия, в октябре прошлого года в комнате общежития нетрезвый обвиняемый укусил и ударил сотрудника полиции, прибывшего туда по сообщению о нарушении общественного порядка.

Уголовное дело передано в суд.

© «Вечерние Ведомости»

 


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