В Перми усиливают конструкции дома по Революции, 3/1

16:31 | 19.02.2019

Специалисты ОАО «ВерхнекамТИСИз» завершили бурение скважин, установили наружные и внутренние геодезические марки. Материалы для расчетов передали специалистам ПНИПУ.



Демонтирована плита, вывешенная над входом на технический этаж. Работы проводили городская служба спасения и ООО «Строительная компания «Достойное жилье».



Эксперты кафедры «Строительное производство и геотехника» Пермского политеха обследовали 18 квартир и продолжают осмотр. Схемы усиления технического этажа и квартир 14 этажа выдало ООО «ПрофПроект».



Демонтирован утеплитель на четырех рухнувших плитах. Подготовлена стройплощадка, запущен кран, рухнувшие плиты демонтированы. Начались мероприятия по усилению конструкций в доме.



Жильцов пускают в квартиры только после 18:00, когда башенный кран завершает работу.