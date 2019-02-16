Пермская таможня возбудила дело против гражданина, вывозившего монету в 1 копейку

15:58 | 19.02.2019

Пермская таможня возбудила административное дело в отношении гражданина России. Мужчина пытался вывезти монету в одну копейку 1801 года выпуска. Монета изъята, дело передано в суд.



Нарушитель не задекларировал монету, подлежащую обязательному декларированию. Ее принадлежность к предметам культурных ценностей доказала искусствоведческая экспертиза. Денежные знаки, созданные сто и более лет назад, подлежат таможенному контролю и обязательному декларированию при перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза.