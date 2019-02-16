Все лечебно-профилактические учреждения Прикамья получили доступ к высокоскоростному интернету

15:01 | 19.02.2019

В Пермском крае завершилась двухлетняя реализация федерального проекта по подключению лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) к высокоскоростному интернету. Поручение о подключении в течение 2017-2018 годов всех российских больниц и поликлиник к скоростному интернету было дано президентом РФ Владимиром Путиным.



В 2018 году пермские связисты организовали доступ к сети для 70 медицинских организаций, в 2017 году – для 234. Таким образом, все 304 больницы и лечебно-профилактические учреждения края обеспечены высокоскоростным интернетом. Теперь медперсонал может вести медицинскую карту пациента в электронном виде, назначать консультацию узкого специалиста по видеосвязи, заказывать забор биоматериала для проведения анализов, выписывать льготный рецепт или больничный. Результаты всех обследований пациента врачи получают в единой информационной системе. Сам пациент имеет дистанционный доступ к своей медицинской карте, может записываться на прием к врачу через интернет.



Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников отмечал позитивные результаты внедрения информационных технологий в медучреждениях края. В частности, после внедрения электронной карты, обособления кабинетов доврачебной помощи и организации кабинетов неотложной помощи производительность труда в поликлиниках выросла на 20-30%, и есть резервы для ее дальнейшего увеличения. «В ходе информатизации учреждений здравоохранения мы поняли — нужно идти по пути «тотальной цифровизации» отрасли, нельзя ограничиваться только «пилотными» проектами. Это позволит полностью изменить организацию процессов в здравоохранении в интересах пациентов», — подчеркивал глава региона.



Важно отметить, что в крае продолжается подключение к высокоскоростному интернету и фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов). На сегодня к сети подключены больше половины всех ФАПов в крае — 348. Оставшиеся 290 ФАПа планируют подключить к интернету и Wi-Fi к 2020 году.



По словам министра информационного развития и связи Пермского края Игоря Никитина, подключение учреждений здравоохранения к высокоскоростному интернету можно оценить как прорыв: «Мы проводили эту работу в течение нескольких лет, и теперь все лечебные учреждения и большая часть ФАПов получили высокоскоростной интернет. Он позволяет использовать централизованную базу данных, что дает необходимые сведения и врачам, и пациентам. На эти цели ежегодно из краевого и федерального бюджетов направлялись десятки миллионов рублей. В отдаленных районах мы сталкивались с проблемами в части подключения, но решали их, так как интернет требуется всему населению. Каждый житель региона, вне зависимости от того, где он проживает, — должен получать все услуги».



Большая часть лечебных учреждений была подключена по волоконно-оптическим линиям связи, скорость передачи данных составляет не менее 10 Мбит/с с возможностью увеличения до 100 Мбит/с. В 15 отдаленных и труднодоступных поселениях связисты использовали спутниковую технологию для организации доступа в интернет. «В каждой больнице специалисты компании произвели установку, монтаж и настройку всего телекоммуникационного оборудования, выполнили разводку «оптики» к компьютеризированным рабочим местам медперсонала по индивидуальной схеме, что позволит гарантированно предоставлять учреждению заявленную скорость», — комментирует директор Пермского филиала ПАО «Ростелеком» Роман Сандалов.



Отметим, на возведение и ремонт ФАПов в Пермском крае в 2018-2019 году предполагается направить 214 млн рублей, из них 85 млн рублей – из федерального бюджета, 129 млн рублей – из краевого. Программа «Земский фельдшер» по привлечению специалистов на работу в территории региона реализуется при федеральном софинансировании. Размер единовременной выплаты одному специалисту составляет 500 тысяч рублей. В этом году к участию в программе планируется привлечь 50 фельдшеров в 29 муниципальных образованиях Пермского края.