Пермь: новости дня
15:01 | 19.02.2019
Все лечебно-профилактические учреждения Прикамья получили доступ к высокоскоростному интернету
В 2018 году пермские связисты организовали доступ к сети для 70 медицинских организаций, в 2017 году – для 234. Таким образом, все 304 больницы и лечебно-профилактические учреждения края обеспечены высокоскоростным интернетом. Теперь медперсонал может вести медицинскую карту пациента в электронном виде, назначать консультацию узкого специалиста по видеосвязи, заказывать забор биоматериала для проведения анализов, выписывать льготный рецепт или больничный. Результаты всех обследований пациента врачи получают в единой информационной системе. Сам пациент имеет дистанционный доступ к своей медицинской карте, может записываться на прием к врачу через интернет.
Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников отмечал позитивные результаты внедрения информационных технологий в медучреждениях края. В частности, после внедрения электронной карты, обособления кабинетов доврачебной помощи и организации кабинетов неотложной помощи производительность труда в поликлиниках выросла на 20-30%, и есть резервы для ее дальнейшего увеличения. «В ходе информатизации учреждений здравоохранения мы поняли — нужно идти по пути «тотальной цифровизации» отрасли, нельзя ограничиваться только «пилотными» проектами. Это позволит полностью изменить организацию процессов в здравоохранении в интересах пациентов», — подчеркивал глава региона.
Важно отметить, что в крае продолжается подключение к высокоскоростному интернету и фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов). На сегодня к сети подключены больше половины всех ФАПов в крае — 348. Оставшиеся 290 ФАПа планируют подключить к интернету и Wi-Fi к 2020 году.
По словам министра информационного развития и связи Пермского края Игоря Никитина, подключение учреждений здравоохранения к высокоскоростному интернету можно оценить как прорыв: «Мы проводили эту работу в течение нескольких лет, и теперь все лечебные учреждения и большая часть ФАПов получили высокоскоростной интернет. Он позволяет использовать централизованную базу данных, что дает необходимые сведения и врачам, и пациентам. На эти цели ежегодно из краевого и федерального бюджетов направлялись десятки миллионов рублей. В отдаленных районах мы сталкивались с проблемами в части подключения, но решали их, так как интернет требуется всему населению. Каждый житель региона, вне зависимости от того, где он проживает, — должен получать все услуги».
Большая часть лечебных учреждений была подключена по волоконно-оптическим линиям связи, скорость передачи данных составляет не менее 10 Мбит/с с возможностью увеличения до 100 Мбит/с. В 15 отдаленных и труднодоступных поселениях связисты использовали спутниковую технологию для организации доступа в интернет. «В каждой больнице специалисты компании произвели установку, монтаж и настройку всего телекоммуникационного оборудования, выполнили разводку «оптики» к компьютеризированным рабочим местам медперсонала по индивидуальной схеме, что позволит гарантированно предоставлять учреждению заявленную скорость», — комментирует директор Пермского филиала ПАО «Ростелеком» Роман Сандалов.
Отметим, на возведение и ремонт ФАПов в Пермском крае в 2018-2019 году предполагается направить 214 млн рублей, из них 85 млн рублей – из федерального бюджета, 129 млн рублей – из краевого. Программа «Земский фельдшер» по привлечению специалистов на работу в территории региона реализуется при федеральном софинансировании. Размер единовременной выплаты одному специалисту составляет 500 тысяч рублей. В этом году к участию в программе планируется привлечь 50 фельдшеров в 29 муниципальных образованиях Пермского края.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
18:21 | 19.02.2019
Жителя Перми обвиняют в применении насилия к полицейскому
17:31 | 19.02.2019
Ушел из дома две недели назад: полиция ищет пропавшего 55-летнего жителя деревни Боярка
17:19 | 19.02.2019
Выбраны подрядчики на ремонт трех мостов в Прикамье
17:14 | 19.02.2019
Предпринимателя из Артемовского осудили за организацию покушения на убийство двух человек
16:38 | 19.02.2019
В Екатеринбурге открыли первый Всероссийский форум отцов
16:31 | 19.02.2019
В Перми усиливают конструкции дома по Революции, 3/1
16:14 | 19.02.2019
40 тысяч кубометров снега вывезли из Перми за выходные
16:03 | 19.02.2019
КПРФ планирует провести митинг против «мусорной реформы» в Екатеринбурге
15:47 | 19.02.2019
Свердловские приставы выдворили из России мигранта-алиментщика
15:46 | 19.02.2019
В Курганской области уничтожили крупную партию санкционных мандаринов
15:33 | 19.02.2019
За серию краж из магазинов сотовой связи осуждены два екатеринбуржца. Их подельники еще не установлены
15:21 | 19.02.2019
Верховный суд РФ отменил приговор присяжных в Курганской области
15:01 | 19.02.2019
Все лечебно-профилактические учреждения Прикамья получили доступ к высокоскоростному интернету
14:44 | 19.02.2019
Восемь уральцев предстанут перед судом по обвинению в сбыте наркотиков
14:25 | 19.02.2019
В этом году на ВИЗе благоустроят площадь Субботников
13:51 | 19.02.2019
В Прикамье проводят дни открытых дверей и круглые столы к 30-летию вывода войск из Афганистана
13:26 | 19.02.2019
Экс-глава Камышлова вернет государству 14,6 млн рублей
12:54 | 19.02.2019
В клинике «Канон» проведена уникальная операция
12:50 | 19.02.2019
Пермяков приглашают на бесплатное обучение основам 3D-моделирования
12:43 | 19.02.2019
«Екатеринбург Арена» участвует в голосовании за лучший стадион 2018 года
12:37 | 19.02.2019
В Перми усилят контроль за состоянием дворов
12:13 | 19.02.2019
Финалисты «Лидеров России» провели интеллектуальную игру для воспитанников детдомов
12:06 | 19.02.2019
В Нижнем Тагиле разыскивается без вести пропавший 50-летний мужчина
11:49 | 19.02.2019
Александр Немтинов назначен начальником департамента информатизации мэрии Екатеринбурга
11:36 | 19.02.2019
Екатеринбуржца, устроившего погром на кладбище, приговорили к обязательным работам
11:18 | 19.02.2019
Свердловское УФАС аннулировало результаты конкурса по концессии в Кушве
10:59 | 19.02.2019
Один человек погиб, еще восемь получили травмы в ДТП под Нижними Сергами
10:45 | 19.02.2019
Суд Петербурга пересмотрит приговор Руслану Соколовскому