Главной темой февральской пленарки парламента Прикамья станет краевой бюджет

13:58 | 19.02.2019

21 февраля краевой парламент соберется на очередное пленарное заседание. По оценке председателя Законодательного собрания Валерия Сухих, ключевым вопросом повестки станет корректировка главного финансового документа региона. Соответствующие инициативы вынес на обсуждение парламентариев губернатор Решетников.

Изменения предложено внести как в доходную, так и в расходную части бюджета. Доходы 2019 года предполагается увеличить на 1, 317 млрд рублей, расходы на трехлетку – на 4,4 млрд. Часть этих средств будет направлена на расширение программы газификации, 1,5 млрд рублей - на реконструкцию котельных в муниципалитетах.

По оценке спикера краевого парламента, эти шаги по развитию инфраструктуры позволят ускорить решение накопленных годами проблем. Задачи обновления муниципальных теплосетей и надежного обеспечения жилых домов теплом и горячей водой очень актуальны: «К сожалению, в ряде муниципальных образований сейчас сложилась серьезная ситуация с аварийностью работы котельных. Местные власти порой не в состоянии модернизировать изношенные сети. Решить проблему помогут бюджетные вложения», - отмечает в своем блоге Валерий Сухих.

Более 2 млрд рублей предложено направить на дополнительное финансирование программы «Развитие транспортной системы». Депутатскому корпусу предстоит обсудить увеличение расходов на такие объекты, как строительство обхода Чусового, второй очереди Восточного обхода Перми, целый ряд региональных и межмуниципальных дорог и дорог местного значения. К ним добавятся объекты, которые вошли в проект «Пермь – 300».

Кроме того, Законодательное собрание продолжит работу по преобразованию муниципальных районов в городские округа – в этом году их планируется создать девять. На февральской пленарке будут рассмотрены в первом чтении законопроекты по созданию Осинского, Суксунского, Верещагинского и Чернушинского городских округов.

Планируется также рассмотреть законопроект, направленный на укрепление кадрового потенциала сельхозпредприятий края. Поправки к действующему закону о стимулирующих выплатах для молодых специалистов внесены фракцией «Единая Россия». Их суть в том, чтобы установить единовременную и стимулирующую выплату для специалиста, который устраивается на работу по специальности в сельскохозяйственную организацию в течение двух лет с момента окончания учебы. При этом он должен быть не старше 35 лет и иметь профильное образование. «Считаю, что инициатива, которая расширяет категории получателей этой выплаты, своевременна и необходима», - отмечает Валерий Сухих.

Также депутатам предстоит оценить состояние уровня преступности в регионе и динамику основных показателей в этой сфере – с докладом о работе органов внутренних дел в 2018 году перед ними выступит начальник ГУ МВД России по Пермскому краю генерал Михаил Давыдов.

«Правительственный час» на этот раз будет посвящен сохранению и использованию памятников истории и культуры Прикамья. «Надеюсь, что предстоящий разговор позволит нам прийти к единому пониманию государственной политики по сохранению памятников культуры в нашем крае», - отмечает Валерий Сухих. - На недавнем заседании по вопросам улучшения жилищных условий населения и формирования комфортной городской среды Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что в России необходимо расширить программу поддержки исторических городов. Полагаю, многие города нашего края могут претендовать на этот статус».