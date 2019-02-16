В Прикамье проводят дни открытых дверей и круглые столы к 30-летию вывода войск из Афганистана

13:51 | 19.02.2019

Территориальные управления минсоцразвития Пермского края проводят дни открытых дверей, посвященные 30-летию вывода войск из Афганистана. Специалисты минсоцразвития проводят консультации по вопросам предоставления мер социальной поддержки ветеранам войны в Афганистане и семьям.



По словам специалистов ведомства, в каждой из территорий региона запланированы свои мероприятия, которые помогут получить информацию, касающуюся непосредственно этой категории жителей. «Мы понимаем, что инструментов поддержки жителей региона очень много, поэтому важно проводить тематические мероприятия, где прикамцам расскажут о тех мерах поддержки, которые могут получить именно они», — отмечают в минсоцразвития.



В территориях проведут круглые столы, спортивные соревнования, уроки социальной и юридической грамотности, а также прямые телефонные линии.