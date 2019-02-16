Столица Прикамья примет финальный этап чемпионата России по баскетболу 3х3

13:13 | 19.02.2019

23 февраля в Перми впервые пройдет финальный этап чемпионата России по баскетболу 3х3. Пермяки увидят лучшие команды страны: приедут 12 мужских и 6 женских команд, включая две из мирового топ-16, действующих чемпионов и чемпионок мира в категории U23, победителей Европейских игр.



В этот день определится, кто станет чемпионом России и представит страну в мировом туре! Игры начнутся в 11:00, плей-офф стартует в 17:20. Мероприятие пройдет в СК им. В.П. Сухарева, вход свободный.