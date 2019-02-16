Пермяков приглашают на бесплатное обучение основам 3D-моделирования

12:50 | 19.02.2019

ПГНИУ открывает лабораторию 3D-моделирования и цифровых музейных технологий. Цель проекта - расширение доступа к музейным объектам на основе цифровых технологий и развитие доступной университетской среды для людей с инвалидностью. Организаторы приглашают всех заинтересованных посетить презентацию проекта и бесплатно обучиться основам 3D-моделирования.



20 февраля в 18.45 в форум-холле второго этажа корпуса 2 ПГНИУ (ул. Генкеля, 7) состоятся презентация и первая лекция. Для первого занятия не потребуются ни технические средства, ни особые знания и умения. О 3D-моделировании расскажут на доступном языке, гости смогут задать вопросы.



Лаборатория по 3D-моделированию экспонатов музея истории Пермского университета – это студенческая инициатива, вошедшая в число победителей конкурса социальных проектов ПГНИУ-2018.