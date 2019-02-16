Пермь: новости дня
12:37 | 19.02.2019
В Перми усилят контроль за состоянием дворов
В краевой столице с начала февраля уже выпало 164% от месячной нормы осадков. При этом с начала года составлено около 180 протоколов, по данным городского департамента ЖКХ. Глава Перми акцентировал внимание департамента и районных администраций на необходимости ежедневных рейдов для проверки состояния дворов и кровель. Он отметил, что 180 протоколов – это мало для города-миллионника, и такое количество говорит о недостаточном контроле. Нужно обходить территорию и штрафовать за некачественную уборку.
- Речь идет о безопасности пермяков, - подчеркнул Дмитрий Самойлов. - Сотрудников департамента ЖКХ следует закрепить за конкретной территорией. Необходим ежедневный контроль.
В прошлом году в Перми для усиления контроля за благоустройством территории заработал институт «квартальных», или городская административно-техническая инспекция. Каждый день ее сотрудники обходят 24 участка в трех районах города – Дзержинском, Свердловском, Ленинском. В марте они смогут составлять протоколы за нарушение правил благоустройства.
Напомним, с замечаниями по уборке придомовых территорий необходимо звонить сначала в диспетчерскую УК или ТСЖ. Если реакции нет, то нужно обращаться в районную администрацию и в ИГЖН Пермского края. О нарушениях нормативного состояния территории Дзержинского, Ленинского и Свердловского районов в сфере благоустройства пермяки также могут сообщить по телефону: 212-78-01 (с 09:00 до 18:00 в пн-чт, с 09:00 до 17:00 в пт, обед с 13:00 до 14:00).
© «Вечерние Ведомости»
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