В Перми усилят контроль за состоянием дворов

12:37 | 19.02.2019

Глава Перми Дмитрий Самойлов оценил контроль со стороны департамента ЖКХ и районных администраций за состоянием дворов, уборкой снега и льда с крыш как недостаточный. Помогать им будут квартальные инспекторы.



В краевой столице с начала февраля уже выпало 164% от месячной нормы осадков. При этом с начала года составлено около 180 протоколов, по данным городского департамента ЖКХ. Глава Перми акцентировал внимание департамента и районных администраций на необходимости ежедневных рейдов для проверки состояния дворов и кровель. Он отметил, что 180 протоколов – это мало для города-миллионника, и такое количество говорит о недостаточном контроле. Нужно обходить территорию и штрафовать за некачественную уборку.



- Речь идет о безопасности пермяков, - подчеркнул Дмитрий Самойлов. - Сотрудников департамента ЖКХ следует закрепить за конкретной территорией. Необходим ежедневный контроль.



В прошлом году в Перми для усиления контроля за благоустройством территории заработал институт «квартальных», или городская административно-техническая инспекция. Каждый день ее сотрудники обходят 24 участка в трех районах города – Дзержинском, Свердловском, Ленинском. В марте они смогут составлять протоколы за нарушение правил благоустройства.



Напомним, с замечаниями по уборке придомовых территорий необходимо звонить сначала в диспетчерскую УК или ТСЖ. Если реакции нет, то нужно обращаться в районную администрацию и в ИГЖН Пермского края. О нарушениях нормативного состояния территории Дзержинского, Ленинского и Свердловского районов в сфере благоустройства пермяки также могут сообщить по телефону: 212-78-01 (с 09:00 до 18:00 в пн-чт, с 09:00 до 17:00 в пт, обед с 13:00 до 14:00).