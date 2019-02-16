Финалисты «Лидеров России» провели интеллектуальную игру для воспитанников детдомов

12:13 | 19.02.2019

Финалисты российского конкурса управленцев «Лидеры России» из Перми Павел Шевченко и Снежана Кирпилева провели в «Фестивальном доме» интеллектуальную игру в формате «Что? Где? Когда?» для воспитанников детских домов и школ-интернатов. Всего в турнире приняли участие восемь команд, победили воспитанники пермского Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Теперь ребята отправятся на интеллектуальные соревнования на уровне Приволжского федерального округа.



Интеллектуальная игра для воспитанников детских домов была спроектирована Павлом Шевченко и Снежаной Кирпилевой в рамках полуфинала «Лидеры России».



«С одной стороны, у нас была сильная методическая база, с другой, удалось найти взаимопонимание с региональным министерством социального развития, руководство которого приняло решение сделать наш турнир отборочным этапом для общеокружных интеллектуальных соревнований воспитанников государственных учреждений под названием «Ума палата». В результате получилось яркое мероприятие с действительно мотивированными участниками и хорошей игрой», — рассказывает Снежана Кирпилева.



Конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом открытой платформы «Россия — страна возможностей» и одноименной автономной некоммерческой организации, созданной по указу президента России Владимира Путина, которая объединяет 15 самостоятельных проектов.



Павел Шевченко с 2004 года принимает участие в съемках программы «Своя игра». Провел более 20 игр, были победы и над мэтрами, в том числе над Александром Друзем. Но главное, Павел организует интеллектуальные турниры для детей. Начинал в Пермской крае, сейчас во всей стране. Павел гордится тем, что в Пермском крае с 1993 года проходит интеллектуальный турнир «Кубок Прикамья». Это, пожалуй, старейший турнир школьных команд знатоков во всем мире.



Снежана Кирпилева известна пермской общественности тем, что вместе с единомышленниками добилась реставрации здания гимназии №17. Гимназию закрыли на капремонт в 2008 году, который не проводили три года. Возникла угроза расформирования гимназии, и тогда активисты, среди которых была и Снежана Кирпилева, провели работу с общественностью, организовали брифинг для журналистов. В результате этого за год в здании провели капитальный ремонт и сдали его в эксплуатацию.